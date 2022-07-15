Вчера были назначены новые министры, и таблица зарплат чиновников показывает, сколько будут зарабатывать новые руководители государства.
Доходное место: смотрите, сколько будут зарабатывать министры новой коалиции!
Для Каи Каллас ничего не изменится: поскольку она остается премьер-министром, согласно таблицам зарплат, опубликованным Министерством финансов, она продолжит зарабатывать 7 303 евро в месяц.
В случае с другими министрами базовая заработная плата остается на уровне 6 207,6 евро в месяц.
В Эстонии зарплата государственных служащих увеличивается каждый год 1 апреля, в том числе и в этом году.
Вчера, после недельного правительственного кризиса, наконец было сформировано новое правительство. Коалицию образовали Партия реформ, "Отечество" и социал-демократы.
Партия реформ:
Премьер-министр: Кая Каллас
Министр финансов: Кейт Пентус-Розиманнус
Министр обороны: Ханно Певкур
Министр сельского хозяйства: Урмас Круузе
Министр социальной защиты: Сигне Рийсало
"Отечество":
Министр образования и науки: Тынис Лукас
Министр иностранных дел: Урмас Рейнсалу
Министр юстиции: Леа Данилсон-Ярг
Министр предпринимательства и инфотехнологий: Кристьян Ярван
Министр государственного управления: Рийна Сольман
Социал-демократическая партия:
Министр внутренних дел: Лаури Ляэнеметс
Министр культуры: Пирет Хартман
Министр окружающей среды: Мадис Каллас
Министр экономики: Рийна Сиккут
Министр здоровья и труда: Пеэп Петерсон