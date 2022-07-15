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Доходное место: смотрите, сколько будут зарабатывать министры новой коалиции!

Лийна Лакс
Доходное место: смотрите, сколько будут зарабатывать министры новой коалиции!
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Reformierakonna esimees, uues valitsuses jätkav peaminister Kaja Kallas.
Reformierakonna esimees, uues valitsuses jätkav peaminister Kaja Kallas. Фото: Madis Veltman

Вчера были назначены новые министры, и таблица зарплат чиновников показывает, сколько будут зарабатывать новые руководители государства.

Для Каи Каллас ничего не изменится: поскольку она остается премьер-министром, согласно таблицам зарплат, опубликованным Министерством финансов, она продолжит зарабатывать 7 303 евро в месяц.

В случае с другими министрами базовая заработная плата остается на уровне 6 207,6 евро в месяц.

В Эстонии зарплата государственных служащих увеличивается каждый год 1 апреля, в том числе и в этом году.

Вчера, после недельного правительственного кризиса, наконец было сформировано новое правительство. Коалицию образовали Партия реформ, "Отечество" и социал-демократы.

Партия реформ:

Премьер-министр: Кая Каллас

Министр финансов: Кейт Пентус-Розиманнус

Министр обороны: Ханно Певкур

Министр сельского хозяйства: Урмас Круузе

Министр социальной защиты: Сигне Рийсало

"Отечество":

Министр образования и науки: Тынис Лукас

Министр иностранных дел: Урмас Рейнсалу

Министр юстиции: Леа Данилсон-Ярг

Министр предпринимательства и инфотехнологий: Кристьян Ярван

Министр государственного управления: Рийна Сольман

Социал-демократическая партия:

Министр внутренних дел: Лаури Ляэнеметс

Министр культуры: Пирет Хартман

Министр окружающей среды: Мадис Каллас

Министр экономики: Рийна Сиккут

Министр здоровья и труда: Пеэп Петерсон

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