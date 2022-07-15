Доходное место: смотрите, сколько будут зарабатывать министры новой коалиции!

Для Каи Каллас ничего не изменится: поскольку она остается премьер-министром, согласно таблицам зарплат, опубликованным Министерством финансов, она продолжит зарабатывать 7 303 евро в месяц.

В случае с другими министрами базовая заработная плата остается на уровне 6 207,6 евро в месяц.

В Эстонии зарплата государственных служащих увеличивается каждый год 1 апреля, в том числе и в этом году.

Вчера, после недельного правительственного кризиса, наконец было сформировано новое правительство. Коалицию образовали Партия реформ, "Отечество" и социал-демократы.