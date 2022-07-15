Первые автобусы беспрепятственно проехали из РФ в Финляндию после снятия коронавирусных ограничений на границе.
Россияне снова могут ездить автобусами в Финляндию: "Все билеты выкуплены"
Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе автобусного перевозчика Lux Express, в настоящий момент автобусы без проблем проезжают через российско-финляндскую границу.
По информации компании, первый рейс из Петербурга в Финляндию в пятницу прошел раньше момента опубликования постановления о снятии ограничений. "На границе стояли около часа с российской стороны - у всех пассажиров были основания для пересечения границы (правила, которые действовали до сегодняшнего дня). Автобус полный", - сообщили в организации.
Там отметили, что все билеты на рейсы из Петербурга в Финляндию 15-17 июля выкуплены.
В пресс-службе автобусного перевозчика Ecolines агентству также сообщили, что автобусы свободно пропускают через границу с российской стороны. "С 11:00 ограничения сняты. Все автобусы сейчас пускают", - сказали в компании.
Ранее в пятницу было опубликовано постановление правительства России, отменяющее с 15 июля коронавирусные ограничения на передвижение через границы РФ. Документ дает путешественникам возможность пересекать границу без оснований.
Между тем туристы утром в пятницу сообщили в соцсетях о скоплениях на пропускных пунктах из РФ в Финляндию и Эстонию в Ленинградской области. Многие жаловались, что российские пограничники отказываются пропускать их без оснований до опубликования постановления правительства.