ФОТО ⟩ Цепная авария остановила движение на шоссе Таллинн-Тарту

Присутствовавший на месте журналист Järva Teataja рассказал, что в аварию попали три машины, следовавшие в направлении Таллинна.

В BMW, который немного притормозил вслед за впереди идущим автомобилем, въехал Volkswagen Passat, после чего водитель второго Volkswagen Passat не смог достаточно быстро среагировать и врезался в находившийся впереди Passat.