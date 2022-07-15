В пятницу вечером, после 17 часов, на шоссе Таллинн-Тарту в районе Анна произошло ДТП, из-за которого оказалось частично нарушено движение по главной магистрали страны.
ФОТО ⟩ Цепная авария остановила движение на шоссе Таллинн-Тарту
Цепная авария остановила движение на шоссе Таллинн-Тарту
Присутствовавший на месте журналист Järva Teataja рассказал, что в аварию попали три машины, следовавшие в направлении Таллинна.
В BMW, который немного притормозил вслед за впереди идущим автомобилем, въехал Volkswagen Passat, после чего водитель второго Volkswagen Passat не смог достаточно быстро среагировать и врезался в находившийся впереди Passat.
Всего в трех машинах было восемь человек, двое из них дети. Прибывшие на место медики скорой помощи не обнаружили ни у кого травм, никого госпитализировать не пришлось.
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