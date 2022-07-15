SEB запретил клиенту снять деньги с собственного счета из-за санкций

Предприниматель не смог снять наличные деньги со счета собственной же фирмы, поскольку банк отказал ему в выдаче наличных, опасаясь, что тот нарушит санкции, пишет dv.ee, добавляя, что предприниматель недоволен тем, что банк принял решение слишком поздно и «подставил» его перед партнером, который уже приехал в Эстонию за деньгами.