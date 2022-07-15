Предприниматель не смог снять наличные деньги со счета собственной же фирмы, поскольку банк отказал ему в выдаче наличных, опасаясь, что тот нарушит санкции, пишет dv.ee, добавляя, что предприниматель недоволен тем, что банк принял решение слишком поздно и «подставил» его перед партнером, который уже приехал в Эстонию за деньгами.
SEB запретил клиенту снять деньги с собственного счета из-за санкций
SEB запретил клиенту снять деньги с собственного счета из-за санкций
Предприниматель, владеющий компанией по производству и продаже упаковок столкнулся с ситуацией, когда он не смог расплатиться с российским поставщиком, у которого покупал использованные поддоны.
SEB запретил предпринимателю снять 46 тысяч евро, сославшись на то, что не может исключить, что бизнесмен нарушит европейские санкции. Позднее SEB отказался комментировать эту историю, сославшись на то, что не может комментировать конкретные сделки клиента.
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