Предложение в коалиционном договоре о сохранении открытости общества добавлено в надежде, что следующая волна коронавирусной инфекции будет слабее предыдущих, сказала ERR премьер-министр Кая Каллас.
Кая Каллас: общество не примет масштабных коронавирусных ограничений
Кая Каллас: общество не примет масштабных коронавирусных ограничений
Предложение в коалиционном договоре о сохранении открытости общества добавлено в надежде, что следующая волна коронавирусной инфекции будет слабее предыдущих, сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).
"В борьбе с распространением коронавируса мы исходим из цели сохранения открытости общества и считаем важным обеспечить широкую доступность государственных услуг", - говорится в коалиционном договоре.
"К сожалению, ситуация такова, что число случаев заражения COVID-19 вновь растет, как и число больных коронавирусом в больницах. В наших общих интересах держать общество как можно более открытым", - сказала она.
Каллас отметила, что коалиция все еще не договорилась о повторном введении сертификатов вакцинации.
Ключевые слова