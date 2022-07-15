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Кая Каллас: общество не примет масштабных коронавирусных ограничений

rus.postimees.ee
Кая Каллас: общество не примет масштабных коронавирусных ограничений
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Ковидное отделение Клиники Тартуского университета.
Ковидное отделение Клиники Тартуского университета. Фото: Kristjan Teedema

Предложение в коалиционном договоре о сохранении открытости общества добавлено в надежде, что следующая волна коронавирусной инфекции будет слабее предыдущих, сказала ERR премьер-министр Кая Каллас.

Предложение в коалиционном договоре о сохранении открытости общества добавлено в надежде, что следующая волна коронавирусной инфекции будет слабее предыдущих, сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

"В борьбе с распространением коронавируса мы исходим из цели сохранения открытости общества и считаем важным обеспечить широкую доступность государственных услуг", - говорится в коалиционном договоре.

"К сожалению, ситуация такова, что число случаев заражения COVID-19 вновь растет, как и число больных коронавирусом в больницах. В наших общих интересах держать общество как можно более открытым", - сказала она.

Каллас отметила, что коалиция все еще не договорилась о повторном введении сертификатов вакцинации.

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