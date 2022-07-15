Telia выиграла второй конкурс частотных лицензий 5G с предложением в размере 8,5 млн евро

Департамент сообщает, что определен претендент, предложивший самую высокую цену на аукционе второй частотной лицензии открытого конкурса, организованного в диапазоне частот 5G 3410-3800 МГц. Самое высокое предложение было подано Telia Eesti AS 15 июля 2022 года, сумма составила 8 500 300 евро.

Второй тур аукциона на частотную лицензию стартовал 9 июня с начальной суммы 1 597 000 евро, всего состоялось 70 туров.

TTJA выдаст Telia Eesti AS лицензию на частоту после подтверждения результатов конкурса и получения от предприятия лицензионного сбора и государственной пошлины. После этого Telia Eesti AS сможет приступить к строительству сети 5G.

«Приятно отметить, что конкуренция за вторую частотную лицензию с 70 турами также была очень жесткой, что еще раз свидетельствует о том, что вывод на рынок услуг 5G очень важен для компаний связи. В настоящее время выданы две частотные лицензии, и теперь у этих компаний есть возможность начать разработку сетей 5G. Осталось распределить последнюю лицензию на частоту», - сказала генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технадзора Кристи Тальвинг.

Победителем аукциона за первую частотную лицензию 27 мая стала Elisa Eesti AS, предложив более высокую цену в размере 7 206 208 евро.