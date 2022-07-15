На конкурсе 5G подведены итоги второго аукциона частотных лицензий, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Департмента защиты прав потребителя и технадзора (TTJA).
Telia выиграла второй конкурс частотных лицензий 5G с предложением в размере 8,5 млн евро
Департамент сообщает, что определен претендент, предложивший самую высокую цену на аукционе второй частотной лицензии открытого конкурса, организованного в диапазоне частот 5G 3410-3800 МГц. Самое высокое предложение было подано Telia Eesti AS 15 июля 2022 года, сумма составила 8 500 300 евро.
Второй тур аукциона на частотную лицензию стартовал 9 июня с начальной суммы 1 597 000 евро, всего состоялось 70 туров.
TTJA выдаст Telia Eesti AS лицензию на частоту после подтверждения результатов конкурса и получения от предприятия лицензионного сбора и государственной пошлины. После этого Telia Eesti AS сможет приступить к строительству сети 5G.
«Приятно отметить, что конкуренция за вторую частотную лицензию с 70 турами также была очень жесткой, что еще раз свидетельствует о том, что вывод на рынок услуг 5G очень важен для компаний связи. В настоящее время выданы две частотные лицензии, и теперь у этих компаний есть возможность начать разработку сетей 5G. Осталось распределить последнюю лицензию на частоту», - сказала генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технадзора Кристи Тальвинг.
Победителем аукциона за первую частотную лицензию 27 мая стала Elisa Eesti AS, предложив более высокую цену в размере 7 206 208 евро.
Аукцион на третью, последнюю, частотную лицензию будет объявлен TTJA не раньше, чем на следующий рабочий день после поступления оплаты за частотную лицензию и уплаты государственной пошлины. В аукционе за третью частотную лицензию не могут участвовать компании, которые в рамках конкурса уже получили частотные лицензии.
Председатель правления Telia Eesti Роберт Пайос отметил, что хотя компания уже более полутора лет назад открыла свою сеть 5G на существующих частотах, приобретение частотной лицензии в диапазоне 3,6 ГГц дает возможность еще более ускорить развитие цифрового общества и появление совершенно новых услуг.
«Сегодня в Эстонии работает более двух сотен наших базовых станций 5G, а покрытие Telia 5G охватывает все большую часть населения Эстонии. Это отличный фундамент для продвижения вперед в развитии сети 5G», – сказал Пайос.
По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, с одной стороны, преимущество технологии 5G проявляется в гораздо более высоких скоростях мобильного интернета, чем раньше, а с другой – в новых возможностях для клиентов.