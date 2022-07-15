Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 июля: Кая Каллас получила мандат на формирование правительства и репортаж из старейшей аптеки Европы
Сегодня в выпуске:
- Кая Каллас получила мандат на формирование нового правительства. Подробности в нашем сюжете.
- Российские военные нанесли ракетный удар по Виннице, Владимир Зеленский призвал объявить Россию государством-террористом.
- Разрешения на оружие граждан России и Беларуси будут признаны недействительными, члены EKRE снесли памятник советскому летчику.
- В Эстонии состоялась юбилейная бескровная охота, наша съемочная группа узнала, кто из зверей живущих в наших лесах чаще всего попадал в фотообъектив.
- О пожарах на юге Франции, подводном баре в Швеции и драке ластоногих в США.
- В рамках нашего традиционного телепутешествия, сегодня узнаем, зачем жители средневекового Таллинна покупали сок мумии, змеиное зелье, порошок из рога единорога.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 июля.