Пт, 15.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

«Новости в 7» за 15 июля: Кая Каллас получила мандат на формирование правительства и репортаж из старейшей аптеки Европы

Kanal 7
«Новости в 7» за 15 июля: Кая Каллас получила мандат на формирование правительства и репортаж из старейшей аптеки Европы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Кая Каллас получила мандат на формирование нового правительства. Подробности в нашем сюжете.

- Российские военные нанесли ракетный удар по Виннице, Владимир Зеленский призвал объявить Россию государством-террористом.

- Разрешения на оружие граждан России и Беларуси будут признаны недействительными, члены EKRE снесли памятник советскому летчику.

- В Эстонии состоялась юбилейная бескровная охота, наша съемочная группа узнала, кто из зверей живущих в наших лесах чаще всего попадал в фотообъектив.

- О пожарах на юге Франции, подводном баре в Швеции и драке ластоногих в США.

- В рамках нашего традиционного телепутешествия, сегодня узнаем, зачем жители средневекового Таллинна покупали сок мумии, змеиное зелье, порошок из рога единорога.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 июля.

Ключевые слова
Наверх