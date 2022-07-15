Стоимость обучения в автошколах за два года выросла на сто евро

Член правления OÜ Autosõit Индрек Мадар пояснил, что рост цен связан с увеличением расходов на топливо, рабочую силу, электроэнергию и обслуживание учебных площадок. "Общий рост цен влияет на то, что у людей просто не остается денег на автошколу", - сказал Мадар.

Руководитель автошколы Selge Мадис Ютть добавляет, что рост цен создал ситуацию, когда учащиеся все чаще прибегают к практическим занятиям по вождению в сопровождении опытного взрослого водителя, чтобы оптимизировать свои расходы.