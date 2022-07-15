Если два года назад стоимость полного курса обучения в автошколах составляла 700 евро, то теперь цена переваливает за 800 евро, пишет Rus.ERR, отмечая, что рост цен желающих обзавестись правами не отпугивает - наоборот, учащихся в автошколах становится все больше.
Стоимость обучения в автошколах за два года выросла на сто евро
Член правления OÜ Autosõit Индрек Мадар пояснил, что рост цен связан с увеличением расходов на топливо, рабочую силу, электроэнергию и обслуживание учебных площадок. "Общий рост цен влияет на то, что у людей просто не остается денег на автошколу", - сказал Мадар.
Руководитель автошколы Selge Мадис Ютть добавляет, что рост цен создал ситуацию, когда учащиеся все чаще прибегают к практическим занятиям по вождению в сопровождении опытного взрослого водителя, чтобы оптимизировать свои расходы.
По словам руководителя отдела по вопросам выдачи удостоверений на управление наземными транспортными средствами Департамента транспорта Ристо Каземяэ, показатели сдачи экзамена по вождению в последние годы увеличились. "Люди стали серьезнее относиться к своей подготовке и ничего не оставляют на волю случая", - отметил Каземяэ.