ГАЛЕРЕЯ ⟩ На озере Выртсъярв в сети рыбака попался 170-сантиметровый сом

Поскольку сом относится к охраняемым видам второй категории, после поимки его следовало отпустить. К сожалению, рыба, пойманная Кони, уже встретила свой конец, поэтому рыбак назвал это отчасти удачным и отчасти несчастным случаем. Он полагает, что рыба заплыла в ловушку и на смогла выбраться из-за ветров и штормов последних дней.

Кони рыбачит последние 20 лет, но такого экстраординарного случая не помнит. Насколько известно рыбаку, это самая крупная рыба, пойманная ловушками в Выртсъярве. «Вы не увидите такой рыбы в ближайшие 40 или 50 лет», — заявил он.