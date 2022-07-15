Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Дмитрия Рогозина от должности главы "Роскосмоса", его место займет Юрий Борисов, покидающий пост вице-премьера. Эту рокировку ранее прогнозировали российские СМИ. Куда отправится Рогозин, пока не ясно, но СМИ утверждают, что он остается фаворитом Путина, пишет Русская служба Би-би-си.
Путин снял Рогозина с поста главы "Роскосмоса"
В пятницу Госдума собралась на внеплановое заседание. Депутаты были возвращены с парламентских каникул, в том числе чтобы одобрить назначение министра промышленности Дениса Мантурова на пост вице-премьера.
Сразу после голосования в Госдуме Путин подписал указ о назначении Мантурова. Другим указом он уволил вице-премьера Борисова. Еще одним указом Борисов был назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос".
О том, чем теперь займется Рогозин, пока не объявлено. Ранее на этой неделе издание "Медуза" (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) писало, что в ближайшее время он должен перейти на работу в Кремль - хотя пост, который ему достанется в администрации президента, еще обсуждается.
Отставка Рогозина не связана "ни с какими претензиями" к его работе, он будет трудоустроен "своевременно", заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ожидаемая замена
О том, что Борисов покинет пост вице-премьера, поздно вечером во вторник, 12 июля, сообщили одновременно три издания - РБК, "Коммерсант" и "Ведомости". Они прочили его на место Рогозина в "Роскосмосе".
65-летний Борисов занимает кресло 58-летнего Рогозина уже второй раз подряд.
В мае 2018 года он сменил его на посту вице-премьера, курирующего "Роскосмос" и ВПК (с 2020 года - и гражданскую промышленность тоже). До этого Борисов был замминистра обороны (с 2012 года), а еще раньше руководил военно-промышленной комиссией при правительстве.
Рогозин, уступив Борисову место вице-премьера, тогда возглавил "Роскосмос". В числе прочего на этому посту он запомнился резкими высказываниями, в первую очередь в личном "Твиттере", который со временем стал аккаунтом "Роскосмоса" с более официальной подачей информации.
Рогозин неоднократно пикировался с американским бизнесменом Илоном Маском, который запустил свою космическую программу.
Его риторика, как и других российских руководителей, ожесточилась после начала российского вторжения в Украину. Из последних его заявлений: 12 апреля (когда СМИ анонсировали приход на его место Борисова) Рогозин поручил космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA.
Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов о Рогозине и "Роскосмосе":
"Рогозин был и представителем России при НАТО, и куратором ВПК, авиационной и космической промышленности, поэтому, когда в 2018 году он был направлен возглавлять "Роскосмос", это выглядело с одной стороны как понижение.
А с другой - как попытка спасти российскую космонавтику в довольно трудный период, когда она переживала глубокую реформу и одновременно разрабатывала амбициозные проекты.
Запомнился же он своим "Твиттером". Наверное, самый известный его твит - предложение США "доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута". Он был написан как бы в насмешку над санкциями в отношении России, но в результате, когда Маск запустил свой космический корабль Crew Dragon, он даже процитировал Рогозина, написав: "Батут работает".
Иногда казалось, что Рогозин просто-таки специально становился самой крупной мишенью для критиков, обвиняющих его в некомпетентности, и отвлекая на себя огонь от других. Однако, если о его компетенции как руководителя и ходит много споров, то в одном его упрекнуть точно нельзя: это политик, готовый защищаться под градом любой публичной критики".
"Президент его любит"
Ссылаясь на своих собеседников, "Медуза" утверждала, что рассматривается вариант, при котором Рогозин будет одним из кремлевских кураторов самопровозглашенных республик Донбасса, признанных с подачи Путина перед началом российского вторжения в Украину. В этом случае он получит должность помощника президента или пост заместителя руководителя администрации президента, который сейчас занимает Дмитрий Козак.
Сейчас в оккупированные части Украины постоянно ездит первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Козак после 24 февраля ушел в тень.
Источники "Медузы" утверждают, что Рогозин "находится в фаворе у президента". "Президент его любит - и давно", - сказал один из них.
12 апреля в День космонавтики Путин вместе с Рогозиным и белорусским президента Александром Лукашенко посещал космодром Восточный. Одной из главных тем тогда стала война в Украине.
Что касается 53-летнего Мантурова, то, по данным "Коммерсанта", после ухода Борисова на него будет возложена ответственность за работу всего промышленного блока, в том числе оборонного.
Путин накануне подписал закон, позволяющий принуждать предприятия ВПК к выполнению гособоронзаказа для военных нужд и работе во внеурочное время. Закон был принят Госдумой на фоне застопорившегося наступления российской армии на востоке Украины.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов о перспективах Рогозина:
"Могу ошибаться, но есть большие сомнения на счет его назначения куратором ЛНР и ДНР в администрации президента. Сомневаюсь, что Кириенко или Козак так легко поделятся своими полномочиями. Аппаратный вес обоих - даже с учетом случившейся опалы Козака - повыше, чем у Рогозина.
А с учетом большого количества скандалов в "Роскосмосе", даже если допустить, что президент Путин действительно "очень любит Рогозина", а также с учетом его блогерских талантов, он вряд ли наработал на такое повышение.
Отдельно напомню дело журналиста Ивана Сафронова - он уже больше двух лет находится в СИЗО (обвинен в госизмене) за свою журналистскую деятельность, до ареста он пару месяцев работал советником как раз у Рогозина.