Путин снял Рогозина с поста главы "Роскосмоса"

Его риторика, как и других российских руководителей, ожесточилась после начала российского вторжения в Украину. Из последних его заявлений: 12 апреля (когда СМИ анонсировали приход на его место Борисова) Рогозин поручил космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов о Рогозине и "Роскосмосе":

"Рогозин был и представителем России при НАТО, и куратором ВПК, авиационной и космической промышленности, поэтому, когда в 2018 году он был направлен возглавлять "Роскосмос", это выглядело с одной стороны как понижение.

А с другой - как попытка спасти российскую космонавтику в довольно трудный период, когда она переживала глубокую реформу и одновременно разрабатывала амбициозные проекты.

Запомнился же он своим "Твиттером". Наверное, самый известный его твит - предложение США "доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута". Он был написан как бы в насмешку над санкциями в отношении России, но в результате, когда Маск запустил свой космический корабль Crew Dragon, он даже процитировал Рогозина, написав: "Батут работает".

Иногда казалось, что Рогозин просто-таки специально становился самой крупной мишенью для критиков, обвиняющих его в некомпетентности, и отвлекая на себя огонь от других. Однако, если о его компетенции как руководителя и ходит много споров, то в одном его упрекнуть точно нельзя: это политик, готовый защищаться под градом любой публичной критики".