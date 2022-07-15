В Латвии во время учений на полигоне в Адажи погиб солдат

На место происшествия были вызваны Скорая медицинская помощь и Государственная полиция. Кроме того первую помощь оказывали и военно-медицинские работники, которые должны были обеспечивать учебно-полевой лагерь, но солдата не удалось реанимировать.

Солдат занимался малоинтенсивной деятельностью, не связанной с повышенным риском. В ходе следствия и экспертизы будут выяснены обстоятельства происшествия и причина гибели военнослужащего.

Военная полиция возбудила уголовное дело, по факту смерти начато специальное и служебное расследование.

Национальные вооруженные силы выражают глубочайшие соболезнования родным, друзьям и однополчанам солдата.