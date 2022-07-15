Количество ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, в первые пять месяцев этого года увеличилось в 2,1 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года - до 1,073 млн ночей, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии.
Эстонские туристы в этом году наводнили Латвию
Эстонские туристы в этом году наводнили Латвию
В целом за первые пять месяцев этого года в местах размещения туристов обслужено 586,8 тыс. гостей, что в 2,3 раза больше, чем за первые пять месяцев 2021 года, в том числе количество зарубежных гостей увеличилось в 6,1 раза до 274,4 тыс., а количество обслуженных местных жителей - на 48% до 312,4 тыс.
Наибольшее количество иностранных гостей было принято из Литвы (12 600), Эстонии (10 600), Германии (9 700), Великобритании (6 800), Финляндии (4 100), США (3 900) и Польши (3 700).
Самыми популярными местами проживания зарубежных туристов были Рига, где жили 78,3% гостей, Юрмала -7,7%, Лиепая - 2,4%.