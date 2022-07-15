Эстонские туристы в этом году наводнили Латвию

В целом за первые пять месяцев этого года в местах размещения туристов обслужено 586,8 тыс. гостей, что в 2,3 раза больше, чем за первые пять месяцев 2021 года, в том числе количество зарубежных гостей увеличилось в 6,1 раза до 274,4 тыс., а количество обслуженных местных жителей - на 48% до 312,4 тыс.