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Эстонские туристы в этом году наводнили Латвию

BNS
Эстонские туристы в этом году наводнили Латвию
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Täna avati Riias Läti rahvusraamatukogu uus hoone. Inimkett, mida mööda raamatud vanast raamatukogust uude hoonesse jõudsid.
Täna avati Riias Läti rahvusraamatukogu uus hoone. Inimkett, mida mööda raamatud vanast raamatukogust uude hoonesse jõudsid. Фото: Toomas Huik / Postimees

Количество ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, в первые пять месяцев этого года увеличилось в 2,1 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года - до 1,073 млн ночей, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии.

В целом за первые пять месяцев этого года в местах размещения туристов обслужено 586,8 тыс. гостей, что в 2,3 раза больше, чем за первые пять месяцев 2021 года, в том числе количество зарубежных гостей увеличилось в 6,1 раза до 274,4 тыс., а количество обслуженных местных жителей - на 48% до 312,4 тыс.

Наибольшее количество иностранных гостей было принято из Литвы (12 600), Эстонии (10 600), Германии (9 700), Великобритании (6 800), Финляндии (4 100), США (3 900) и Польши (3 700).

Самыми популярными местами проживания зарубежных туристов были Рига, где жили 78,3% гостей, Юрмала -7,7%, Лиепая - 2,4%.

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