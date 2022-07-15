КРИЗИС? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ! ⟩ Шведские атомные реакторы сокращают производство из-за низких цен

Цены на электроэнергию в скандинавских странах в последние дни были настолько низкими, что одна атомная станция добровольно сократила производство, что резко контрастирует с охватившим континент энергетическим кризисом, где на счету каждый мегаватт, пишет Bloomberg.

Согласно данным оператора Vattenfall AB, два реактора на атомной электростанции Форсмарк к северу от Стокгольма в пятницу утром работали на 69 и 89 процентов своей мощности соответственно. На торгах региональной биржи Nord Pool местные цены в пятницу упали до самого низкого уровня с ноября 2020 года.

«Мощности были сокращены владельцами по причинам, связанным с рынком», — заявила Bloomberg представитель компании Анна Валлруд.

Хотя сокращение производства может быть временным, оно подчеркивает контраст с ситуацией в других странах Европ: во Франции жара ограничивает производство, а немецкие угольные электростанции испытывают трудности с поставками топлива из-за низкого уровня воды в реках. Электричество в скандинавских странах стало дешевым благодаря хорошей энергии ветра и тому факту, что люди проводят там летние каникулы.

Электричество в Швеции в настоящее время стоит 9,35 евро за мегаватт-час, в то время как цена электроэнергии в Эстонии составляет 30 евро, а цена во Франции в 40 раз выше.