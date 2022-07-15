«Живи как монарх! Живи по своим правилам», – говорится в рекламном ролике, в котором эстонцы с весьма сомнительной репутацией призывают жителей беднейших стран мира вложить деньги в криптовалютную схему сетевого маркетинга.
Эстонцы с темным прошлым пытаются вовлечь полмира в новую криптосхему
Эстонцы с темным прошлым пытаются вовлечь полмира в новую криптосхему
Группа эстонцев плетет по всему миру криптовалютную схему сетевого маркетинга под названием Monarch – с ее помощью они обещают обеспечить богатое будущее жителям азиатских, африканских и южноамериканских стран, пишет DV.ee.
В постах молодых людей в социальных сетях непременно фигурируют дорогая одежда, модные отели и роскошные поездки. Некоторое время назад члены этой группы наведались в Эстонию, устроив в отеле Hilton нечто вроде презентации
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