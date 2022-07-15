Эстонцы с темным прошлым пытаются вовлечь полмира в новую криптосхему

Группа эстонцев плетет по всему миру криптовалютную схему сетевого маркетинга под названием Monarch – с ее помощью они обещают обеспечить богатое будущее жителям азиатских, африканских и южноамериканских стран, пишет DV.ee.

В постах молодых людей в социальных сетях непременно фигурируют дорогая одежда, модные отели и роскошные поездки. Некоторое время назад члены этой группы наведались в Эстонию, устроив в отеле Hilton нечто вроде презентации