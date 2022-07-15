Пт, 15.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Эстонцы с темным прошлым пытаются вовлечь полмира в новую криптосхему

rus.postimees.ee
Эстонцы с темным прошлым пытаются вовлечь полмира в новую криптосхему
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Яхта. Фото Иллюстративное
Яхта. Фото Иллюстративное Фото: shutterstock.com

«Живи как монарх! Живи по своим правилам», – говорится в рекламном ролике, в котором эстонцы с весьма сомнительной репутацией призывают жителей беднейших стран мира вложить деньги в криптовалютную схему сетевого маркетинга.

Группа эстонцев плетет по всему миру криптовалютную схему сетевого маркетинга под названием Monarch – с ее помощью они обещают обеспечить богатое будущее жителям азиатских, африканских и южноамериканских стран, пишет DV.ee.

В постах молодых людей в социальных сетях непременно фигурируют дорогая одежда, модные отели и роскошные поездки. Некоторое время назад члены этой группы наведались в Эстонию, устроив в отеле Hilton нечто вроде презентации

Читайте подробнее на dv.ee.

Ключевые слова
Наверх