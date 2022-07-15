На латвийско-российской границе выстроилась огромная очередь из грузовиков

TV3 сообщает, что, несмотря на то, что переходный период для большинства подсанкционных товаров уже закончился и перевозчики должны знать, что их не пустят в Россию, на таможне все еще сталкиваются с попытками ввоза запрещенных товаров в соседнюю страну.

Заместитель начальника Тереховского таможенного поста Ирина Голубева заявила в интервью телеканалу TV3, что сегодня утром 780 грузовых и 30 легковых автомобилей ожидали выезда с территории Евросоюза.

"Мы очень надеялись, что по окончании переходного периода, когда отдельные категории товаров можно будет вывозить до 10 июля, очередь значительно уменьшится, однако ожидания не оправдались. Ежедневно осуществляя проверку грузов в обоих направлениях, 14-15 машин пытаются обойти санкции", - сказала она.

Таможня сталкивается с различными случаями, когда перевозчики пытаются провезти в обоих направлениях подсанкционные товары - лесоматериалы, краски, лаки, мебель, алкоголь, а также различные предметы роскоши.

Голубева сообщила, что 11 июля была попытка ввоза партии гранул или, например, мобильных телефонов в Россию. В таких случаях таможня отклоняет попытки проехать и отправляет их обратно, а также передает их данные полиции для оценки возможности привлечения к уголовной ответственности.

Также работу сотрудников таможни и более бесперебойное движение грузовых автомобилей осложняет тот факт, что с начала войны в Украине с Россией обмен информацией невозможен.

Голубева пояснила, что связь с российскими таможенными службами прервана, поэтому ситуация не отслеживается.