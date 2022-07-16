Сб, 16.07.2022
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В США одобрили продажу Эстонии шести реактивных систем залпового огня HIMARS

rus.postimees.ee
В США одобрили продажу Эстонии шести реактивных систем залпового огня HIMARS
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Реактивная система залпового огня HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS. Фото: Toms Kalnins

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Эстонии ракетных систем залпового огня HIMARS. Стоимость сделки оценивается в сумму до 500 млн долларов.

Утвержденный для Эстонии пакет будет включать до шести пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), боеприпасы, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку, сообщил Пентагон. Об этом пишет Reuters.

Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже Эстонии наряду с двумя другими зарубежными военными продажами в пятницу.

В настоящее время РСЗО HIMARS используются Украиной в борьбе с Россией.

HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

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