Государственный департамент США одобрил возможную продажу Эстонии ракетных систем залпового огня HIMARS. Стоимость сделки оценивается в сумму до 500 млн долларов.
В США одобрили продажу Эстонии шести реактивных систем залпового огня HIMARS
Утвержденный для Эстонии пакет будет включать до шести пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), боеприпасы, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку, сообщил Пентагон. Об этом пишет Reuters.
Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже Эстонии наряду с двумя другими зарубежными военными продажами в пятницу.
В настоящее время РСЗО HIMARS используются Украиной в борьбе с Россией.
HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х.
Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.