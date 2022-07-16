Сб, 16.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В субботу стоимость электроэнергии существенно снизится

BNS
В субботу стоимость электроэнергии существенно снизится
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Лампочка. Иллюстративный снимок.
Лампочка. Иллюстративный снимок. Фото: Toomas Huik.

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в субботу снизится по сравнению с пятницей на 25,4 процента до 211,98 евро за мегаватт-час.

Самой высокой — 293,38 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером с 22 до 23 часов, а самой низкой была утром с 7 до 8 часов - 144,32 евро за мегаватт-час.

Ключевые слова
Наверх