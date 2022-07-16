Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в субботу снизится по сравнению с пятницей на 25,4 процента до 211,98 евро за мегаватт-час.
В субботу стоимость электроэнергии существенно снизится
В субботу стоимость электроэнергии существенно снизится
Самой высокой — 293,38 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером с 22 до 23 часов, а самой низкой была утром с 7 до 8 часов - 144,32 евро за мегаватт-час.
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