Готова ли Украина к затяжной войне? Интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым

Корреспондент Би-би-си поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым про военные действия в Украине, поставки вооружений и про то, когда может закончиться война.

Алексей Резников рассказал про поставку и типы вооружений для Украины и на каких условиях оно может быть предоставлено, про то, возможно ли наступление России с территории Беларуси, и ответил на вопрос, когда может закончиться война.