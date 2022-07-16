Эстонские э-резиденты оказывают Украине гуманитарную и военную помощь

Эстонские э-резиденты Евгений Урсалов и Назар Хембара из Украины и Арно Лафейад из Франции начали параллельно со своей основной работой искать способы поддержки украинских жителей и украинской армии, когда в стране началась война. «Нашей целью было обеспечить максимально оперативную помощь, поскольку крупные международные организации часто увязают в бюрократии и не могут достаточно быстро реагировать», — сказал Хембра.

В результате нескольких проектов по предоставлению оперативной помощи, в которые было вложено более 100 000 евро, в Украину было доставлено 10 тонн гуманитарной помощи и оказана поддержка в эвакуации 2500 жителей. Позже в целях эффективного использования полученного опыта была создана некоммерческая организация Refuge.

Учредители НКО сами посещают очаги боевых действий, чтобы понять потребности местных жителей и солдат. Так недавно в Украину была доставлена купленная при поддержке НКО машина скорой помощи, но по прибытии выяснилось, что многие из волонтеров скорой помощи не владеют украинским языком и недостаточно хорошо знают местность. Поэтому сам Урсалов остался в Украине, где в настоящее время водит машину скорой помощи, а некоммерческая организация взялась за разработку нового плана по созданию горячей линии экстренной помощи для оперативного предоставления информации о нуждающихся людях и оказания поддержки волонтерам в работе с ними.