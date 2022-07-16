Сб, 16.07.2022
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Фотоновость ⟩ Президент Кальюлайд экономит топливо и наблюдает за ралли, нажимая на педали

Эйли Арула
Президент Кальюлайд экономит топливо и наблюдает за ралли, нажимая на педали
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Керсти Кальюлайл на Rally Estonia.
Керсти Кальюлайл на Rally Estonia. Фото: Eili Arula

Президент Керсти Кальюлайд также пришла на первый спецучасток третьего дня Rally Estonia в Кулбилоху в Эльва, но не так, как это делает большинство зрителей. Бывшая глава государства приехала на спецучасток на велосипеде.

Ралли возможно посетить таким образом, что необязательно тратить топливо, сказала Кальюлайд об этом предприятии. Вместе с группой из пяти друзей она планирует участвовать в ралли весь день. Это означает почти 100 километров пробега.

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