Сб, 16.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

С субботы меняется расписание Elron на участках Таллинн-Пяэскюла-Кейла и Таллинн-Аэгвийду

BNS
С субботы меняется расписание Elron на участках Таллинн-Пяэскюла-Кейла и Таллинн-Аэгвийду
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Elmo Riig

С субботы меняется расписание Elron на участках Таллинн-Пяэскюла-Кейла и Таллинн-Аэгвийду, между Пяэскюла и Кейла пассажиров по-прежнему обслуживают автобусами.

Ремонт железной дороги в западном направлении продолжается, поэтому Elron с субботы продолжает перевозить пассажиров между Пяэскюла и Кейла автобусами, сообщило BNS предприятия.

Время отправления поездов Кейла-Турба, Кейла-Палдиски и Кейла-Клоогаранд остается прежним, но есть небольшие изменения в расписании перевозок между Таллинном и Пяэскюла, где движение немного уплотняется.

Ключевые слова
Наверх