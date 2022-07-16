С субботы меняется расписание Elron на участках Таллинн-Пяэскюла-Кейла и Таллинн-Аэгвийду, между Пяэскюла и Кейла пассажиров по-прежнему обслуживают автобусами.
С субботы меняется расписание Elron на участках Таллинн-Пяэскюла-Кейла и Таллинн-Аэгвийду
С субботы меняется расписание Elron на участках Таллинн-Пяэскюла-Кейла и Таллинн-Аэгвийду
Ремонт железной дороги в западном направлении продолжается, поэтому Elron с субботы продолжает перевозить пассажиров между Пяэскюла и Кейла автобусами, сообщило BNS предприятия.
Время отправления поездов Кейла-Турба, Кейла-Палдиски и Кейла-Клоогаранд остается прежним, но есть небольшие изменения в расписании перевозок между Таллинном и Пяэскюла, где движение немного уплотняется.