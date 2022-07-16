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Главы Минфинов G20 не смогли согласовать итоговое заявление

Deutsche Welle
Главы Минфинов G20 не смогли согласовать итоговое заявление
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G20.
G20. Фото: POOL

Встреча министров финансов стран G20 на Бали, судя по всему, закончится без итогового коммюнике, причиной стали разногласия участников в оценке войны, которую Россия ведет в Украине, а также последствий этой агрессии.

Об этом сообщило в субботу, 16 июля, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с ходом встречи глав Минфинов. Ожидается, что итоги этого двухдневного саммита подведет министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, выступив с отдельным заявлением.

"Война в Украине, за которую один из членов G20 несет полную ответственность, нанесла сильный урон способности "Группе двадцати" действовать и вести переговоры", - говорится в заявлении пресс-службы министерства финансов Франции. В то же время, как сообщает Reuters, представители ведущих развивающихся экономик - Китая, Индии и ЮАР - занимают более сдержанную позицию в оценке действий России в Украине. Накануне министр финансов США Джанет Йеллен и ее канадская коллега по должности Христя Фриланд назвали войну в Украине крупнейшей на данный момент угрозой мировой экономике. Фриланд в своем микроблоге Twitter сравнила присутствие представителей РФ на Бали с "участием поджигателя на совещании пожарных".

Мир

Главы Минфинов G20 не смогли согласовать итоговое заявление

"Война в Украине, за которую один из членов G20 несет полную ответственность, нанесла сильный урон способности "двадцатки" действовать и вести переговоры", - считают в министерстве финансов Франции.

[Министр финансов США Джанет Йеллен (слева) общается в кулуарах с министром финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати]

Министр финансов США Джанет Йеллен (слева) общается в кулуарах с министром финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати

Встреча министров финансов стран G20 на Бали, судя по всему, закончится без итогового коммюнике, причиной стали разногласия участников в оценке войны, которую Россия ведет в Украине, а также последствий этой агрессии. Об этом сообщило в субботу, 16 июля, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с ходом встречи глав Минфинов. Ожидается, что итоги этого двухдневного саммита подведет министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, выступив с отдельным заявлением.

"Война в Украине, за которую один из членов G20 несет полную ответственность, нанесла сильный урон способности "Группе двадцати" действовать и вести переговоры", - говорится в заявлении пресс-службы министерства финансов Франции. В то же время, как сообщает Reuters, представители ведущих развивающихся экономик - Китая, Индии и ЮАР - занимают более сдержанную позицию в оценке действий России в Украине. Накануне министр финансов США Джанет Йеллен и ее канадская коллега по должности Христя Фриланд назвали войну в Украине крупнейшей на данный момент угрозой мировой экономике. Фриланд в своем микроблоге Twitter сравнила присутствие представителей РФ на Бали с "участием поджигателя на совещании пожарных".

По информации Reuters, министр финансов России Антон Силуанов присутствовал на саммите виртуально, а в зале заседаний находился его представитель. Во время переговоров участники саммита обсуждали такие темы, как облегчение долгового бремени для слаборазвитых стран, подготовка мировой экономики к будущим пандемиям и борьба с инфляцией.

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