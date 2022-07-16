У лесных животных начинается гон: столкновение с транспортным средством может принести ущерб в тысячи евро

Больше всего аварий с участием диких животных происходит на дорогах Пярнумаа, Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа. Например, в середине лета два кабана из Ляэне-Вирумаа, которые выбежали на дорогу перед виадуком Кадрина-Вийтна, стали причиной одного из самых больших ущербов этого года. Один из кабанов, к сожалению, выскочил на дорогу перед автомобилем, едущим в сторону Раквере. Так как кабан — тяжелое животное, удар был настолько сильным, что раскрылась подушка безопасности автомобиля, а причиненный ущерб оценивается в 9000 евро.

«То, что осведомленность и желание людей защитить и сохранить свое имущество постоянно растет, подтверждается и увеличением количества договоров страхования каско от столкновения с диким животным. Общество Salva начало предлагать этот вид страхования летом 2020 года. За пару лет количество держателей полисов страхования каско от столкновения с диким животным увеличилось втрое, и тенденция роста продолжается», — добавил Тохвер и порекомендовал тем, у кого более старый автомобиль, на который уже нельзя оформить стандартное каско, подумать о полисе страхования каско от столкновения с диким животным.

Что нужно знать о диких животных, чтобы избежать столкновения:

· Дикие животные более активны в сумерках и в ночные часы – будьте особенно внимательны на дороге в это время.

· Во время гона дикие животные могут активно двигаться и в светлое время суток.

· Гон у косуль начинается во второй половине июля и первой половине августа. Гон у лосей приходится на конец августа и сентябрь, гон у благородных оленей – на сентябрь и октябрь, а у кабанов – с ноября по январь.

· Следуйте предупреждающим знакам, установленным в местах пересечения дороги дикими животными, и снижайте в этих местах скорость.

· Будьте особенно внимательны при движении по дорогам через лесные массивы.

· Если вы видите, что дикое животное переходит дорогу, включите при остановке аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других участников дорожного движения.

· Если вы видите дикое животное на дороге или на обочине дороги, не сигнализируйте. Это может напугать животное и сделать его непредсказуемым. Притормозите или остановитесь, пока животное не окажется на безопасном расстоянии. А вот помигать огнями в сумерках можно.

· Не начинайте движение, пока животное не вернется в лес, и убедитесь, что его не сопровождают друзья или семья.

· В случае столкновения с диким животным позвоните по номеру передачи информации об окружающей среде 1247.

· У дикого животного всегда главная дорога!