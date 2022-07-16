Автопарк Bolt Drive пополнили новые Audi, BMW и Toyota Land Cruiser

На сегодняшний день в автопарке Bolt Drive около 1000 различных автомобилей, их выбор в основном расширился за счет внедорожников. «Мы основываем наш выбор автомобилей на двух принципах: спрос и разнообразие. Выбор автомобилей обязательно должен соответствовать потребительским ожиданиям и быть достаточно широким, чтобы его можно было использовать на все случаи жизни. До сих пор среди фаворитов клиентов, несомненно, были различные внедорожники и модели премиального класса», — сказал руководитель направления Bolt Drive Лукас Юла. Модельный ряд теперь включает внедорожники Toyota Land Cruiser и RAV4, а также автомобили Audi e-tron, Audi A1, Audi A3 и Audi Q2. Также стали доступны кабриолеты BMW 4-й серии и кабриолеты VW T-Roc R-Line.

За последний год работы автопарк Bolt Drive увеличился вдвое, а количество поездок также увеличилось в несколько раз. «Из статистики видно, что услуга каршеринга все чаще используется для покрытия больших расстояний. Например, поездки на автомобилях Bolt Drive в среднем в три раза дольше, чем на сервисе Bolt. Также видно, что автомобили используются как решение "последней мили" именно для использования общественного транспорта, например, для проезда на автобусе, поезде или в аэропорт», — сказал Юла.

Помимо обновленного автопарка, в приложение Bolt Drive также добавлены новые функции, делающие работу пользователя более удобной.

«Теперь клиент может найти подходящий ему автомобиль, используя различные фильтры, например, по размеру и типу автомобиля, уровню топлива в баке и т. д. Также мы добавили в приложение новую функцию одновременных заказов, которая позволяет бронировать автомобиль и быстрее добираться до него на других видах транспорта, таких как самокаты Bolt», - рассказал Юла.