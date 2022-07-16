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Завершение строительства нового скоростного парома Tallink откладывается до осени

Яано Мартин Отс
Завершение строительства нового скоростного парома Tallink откладывается до осени
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Строительство судна MyStar в Финляндии
Строительство судна MyStar в Финляндии Фото: Tallink Silja AB

Согласно первоначальному плану, новый паром Tallink должен был быть достроен этой весной-зимой, теперь, вероятно, датой сдачи корабля в эксплуатацию будет сентябрь. Возможные штрафы стороны обсудят после завершения строительства корабля.

Член правления Tallink Маргус Шульц сказал газете Turun Sanomat, что в некотором смысле даже хорошо, что завершение MyStar откладывается до осеннего сезона, потому что тогда новое судно освежит рынок судоходства между Таллинном и Хельсинки.

«Новое судно также привлечет внимание пассажиров осенью и зимой, когда обычно более спокойное время года», — передала газета оценку Шульца.

Строительство MyStar началось на верфи Раума в апреле 2020 года, а плановая стоимость судна тогда была объявлена ​​в 250 миллионов евро. Как сообщается на сайте Tallink, после завершения строительства MyStar станет самым современным и экологически чистым судном в Балтийском море, судно будет использовать в качестве топлива СПГ или дизельное топливо по мере необходимости.

Срок достройки судна переносился ранее, в мае этого года компания объявила, что MyStar, который должен был выйти на линию в июле, до конца августа будет заменен на MegaStar. В то время Tallink подтвердил, что использование другого судна не повлияет на комфорт пассажиров или стоимость билетов.

Причину задержки судостроения стороны не раскрывают. Ни клиент, ни верфь не прокомментировали возможную неустойку.

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