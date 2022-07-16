Завершение строительства нового скоростного парома Tallink откладывается до осени

Член правления Tallink Маргус Шульц сказал газете Turun Sanomat, что в некотором смысле даже хорошо, что завершение MyStar откладывается до осеннего сезона, потому что тогда новое судно освежит рынок судоходства между Таллинном и Хельсинки.

«Новое судно также привлечет внимание пассажиров осенью и зимой, когда обычно более спокойное время года», — передала газета оценку Шульца.

Строительство MyStar началось на верфи Раума в апреле 2020 года, а плановая стоимость судна тогда была объявлена ​​в 250 миллионов евро. Как сообщается на сайте Tallink, после завершения строительства MyStar станет самым современным и экологически чистым судном в Балтийском море, судно будет использовать в качестве топлива СПГ или дизельное топливо по мере необходимости.

Срок достройки судна переносился ранее, в мае этого года компания объявила, что MyStar, который должен был выйти на линию в июле, до конца августа будет заменен на MegaStar. В то время Tallink подтвердил, что использование другого судна не повлияет на комфорт пассажиров или стоимость билетов.