Жара устанавливает температурные рекорды во Франции

Впервые температура в Ниме и Безье в июле превысила 40 градусов, это исторический рекорд для них, отмечает канал.

Так, в Ниме предыдущий июльский рекорд был зарегистрирован в 2019 году при 38,8 градуса. За сто лет наблюдений температура впервые поднялась в городе до 40 градусов в июле.

Для Безье, отмечает BFMTV, 40,4 градуса - это абсолютный рекорд коммуны. В 2019 году в этих местах впервые была зарегистрирована температура в 39,7 градуса.

При этом национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" предупреждает, что беспрецедентные пики жары ожидаются в разных местах страны в понедельник.

В ожидании продолжительной жары и в связи с сильной засухой местные власти принимают противопожарные меры. Из-за высокой температуры муниципалитет Нима отменил традиционный фейерверк по случаю национального праздника 14 июля. Граждан призывают к предельной осторожности при посещении лесных массивов.