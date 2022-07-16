Комбатанты, наемники, добровольцы. Кто это и в чем между ними разница?

Однако большинство военнопленных - защитников «Азовстали» в Мариуполе отправили в исправительную колонию в селе Еленовка под Донецком. Еще около 90 человек вывезли в Россию и заключили в СИЗО-2 Таганрога, причем членов общественной наблюдательной комиссии к ним не допускали. В Россию этапировали еще более тысячи военнопленных, где, по данным ТАСС, «с ними плотно работают правоохранительные органы».

По данным «Коммерсанта», избрать меру пресечения тысячам военнопленных с «Азовстали» в российских судах было сложно, поэтому российские следователи допрашивали их «как свидетелей», решения об их аресте перед отправкой в колонию принимали «прокуроры ДНР и ЛНР».

Вопросы вызывает и содержание российских военнопленных в Украине. Верховная Рада еще в марте разрешила помещать военнопленных в выделенные для них участки в колониях и СИЗО, ссылаясь на невозможность их доставки в специальные лагеря.

По мнению Богуша, практика содержания военнопленных в СИЗО, даже при условии их отдельного от других заключённых содержания, выглядит сомнительной: «Военный плен принципиально отличается от содержания под стражей, которое возможно только по решению суда. И уж точно несовместимо с нормами международного гуманитарного права направление военнопленных в исправительную колонию - место отбывания наказания в виде лишения свободы».