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Ниинистё: Турция, вероятно, последней ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

rus.postimees.ee
Ниинистё: Турция, вероятно, последней ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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Президент Финляндии Саули Нийнистё.
Президент Финляндии Саули Нийнистё. Фото: Madis Veltman

Президент республики Саули Ниинистё считает, что возможное сближение Турции и России не повлияет на процесс принятия в НАТО как Финляндии, так и Швеции.

Уже половина стран-членов НАТО ратифицировали вступление в альянс Финляндии и Швеции, пишет Yle.

Президент республики Саули Ниинистё считает, что возможное сближение Турции и России не повлияет на процесс принятия в НАТО как Финляндии, так и Швеции. На дискуссионом форуме Suomi-Areena в интервью MTV Ниинистё дал свои прогнозы относительно темпов ратификации.

"Ратификации, которые мы увидели, были проведены очень быстро. Стремительно, словно наперегонки. Думаю, что в течение лета регулярно будут приходить новости, причем положительные. При этом, вероятно, Турция будет последней в этом списке", – предположил Ниинистё.

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