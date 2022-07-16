Спотовые цены на газ в Европе на фоне остановки на ремонт "Северного потока" держатся около $1600 за тысячу кубометров. Ликвидация аварии в Норвегии позволила ценам немного понизиться после взлета выше $1900 в середине недели.
Европа пытается наращивать закачку в газовые хранилища даже без «Северного потока - 1»
В Азии цены ощутимо ниже - августовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker), отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань, торгуется на уровне $1400.
Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе с началом новой недели упала до 11% (за понедельник-пятницу) от энергобаланса по ЕС при среднем показателе за прошлую неделю в 15%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.
Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о закачке газа в подземные хранилища газа (ПХГ), нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для Европы, отражая способность руководства блока обеспечивать энергетическую безопасность.
На данный момент резервы составляют 63,25%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (14 июля) составил 0,32 процентных пункта. На фоне остановки "Северного потока" на ремонт и аварий в Норвегии закачка упала до минимальных значений с весны, а Германия и Бельгия переходили к нетто-отбору газа из подземок. С 13 числа ФРГ снова наращивает закачку, а с 14 июля - и Бельгия. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 1,4 процентных пункта.
С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.
Европейские терминалы по приему СПГ вышли на 76-процентную производительность, что является одним из максимальных показателей (пока абсолютным рекордом было 77%). В среднем в июле терминалы загружены на 66% при 63% за июнь. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам.