Сб, 16.07.2022
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В Латвии на популярном фестивале «Positivus» госпитализированы четыре человека

BNS
В Латвии на популярном фестивале «Positivus» госпитализированы четыре человека
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Фестиваль «Positivus».
Фестиваль «Positivus». Фото: Taavi Sepp

За первые сутки музыкального фестиваля "Positivus" были госпитализированы четыре человека, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи Латвии.

Еще четверо человек от госпитализации отказались.

«В принципе серьезных травм и серьезных осложнений со здоровьем не констатировано», — сообщила представитель службы Илзе Упите-Завьялова.

Ранее сообщалось, что в первый день музыкального фестиваля «Positivus» в Риге Государственная полиция возбудила 17 дел об административных правонарушениях за возможное хранение или употребление одурманивающих веществ, а также три уголовных дела за возможное хранение наркотиков.

В общей сложности в связи с фестивалем полиция возбудила 33 дела об административных правонарушениях.

Фестиваль популярной музыки «Positivus» стартовал в пятницу на Луцавсале в Риге. В отличие от предыдущих фестивалей, концерты не проходят на протяжении суток, а заканчиваются приблизительно в час ночи.

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