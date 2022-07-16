В Латвии на популярном фестивале «Positivus» госпитализированы четыре человека

Еще четверо человек от госпитализации отказались.

«В принципе серьезных травм и серьезных осложнений со здоровьем не констатировано», — сообщила представитель службы Илзе Упите-Завьялова.

Ранее сообщалось, что в первый день музыкального фестиваля «Positivus» в Риге Государственная полиция возбудила 17 дел об административных правонарушениях за возможное хранение или употребление одурманивающих веществ, а также три уголовных дела за возможное хранение наркотиков.

В общей сложности в связи с фестивалем полиция возбудила 33 дела об административных правонарушениях.