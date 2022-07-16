За первые сутки музыкального фестиваля "Positivus" были госпитализированы четыре человека, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи Латвии.
В Латвии на популярном фестивале «Positivus» госпитализированы четыре человека
Еще четверо человек от госпитализации отказались.
«В принципе серьезных травм и серьезных осложнений со здоровьем не констатировано», — сообщила представитель службы Илзе Упите-Завьялова.
Ранее сообщалось, что в первый день музыкального фестиваля «Positivus» в Риге Государственная полиция возбудила 17 дел об административных правонарушениях за возможное хранение или употребление одурманивающих веществ, а также три уголовных дела за возможное хранение наркотиков.
В общей сложности в связи с фестивалем полиция возбудила 33 дела об административных правонарушениях.
Фестиваль популярной музыки «Positivus» стартовал в пятницу на Луцавсале в Риге. В отличие от предыдущих фестивалей, концерты не проходят на протяжении суток, а заканчиваются приблизительно в час ночи.