Начало строительства терминала в Юлемисте постоянно переносится

Если раньше крайним сроком завершения строительства терминала в Юлемисте был август 2026 года, то теперь срок окончания работ сдвинут на октябрь 2027 года.

По словам финансового директора Rail Baltic Eesti Таави Лая, задержки в этом процессе обусловлены рядом причин. Прежде всего, по его словам, это од из самых сложных строительных работ, когда-либо проводившихся в Эстонии.

«С момента объявления тендера посредством реестра поступило много уточняющих вопросов, которые также помогли существенно дополнить и уточнить документацию, также возникла необходимость в продлении срока подачи тендерных предложений. В то же время перенос сроков сдачи терминала потенциально помогает хоть в какой-то мере снизить риски, связанные со стоимостью строительства и поставками материалов и комплектующих», — сказал Лая.

Предполагаемая стоимость тендера в настоящее время составляет около 178 миллионов евро, но Лая признал, что расходы могут вырасти.

«Мы со своей стороны пытались реализовать различные меры, индексацию цен на строительство, продление сроков строительства и так далее, что позволило бы распределить риски как для заказчика, так и для подрядчика. Риски, которые остаются незастрахованными, а также нестабильная геополитическая ситуация и ситуация на рынке иногда могут побудить участников торгов назначать более высокую цену за работу. На данный момент мы считаем, что нам удастся получить достаточно подходящих предложений, из которых можно сделать выбор».

По словам Лая, в отличие, например, от Таллиннской больницы, финансирование строительства здание терминала Rail Baltic не было урезано. В 2021 году на строительство здания был выделен 31 миллион евро.