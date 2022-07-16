Рийгикогу соберется во внеочередном порядке также в понедельник и вторник.

Если в пятницу депутаты Рийгикогу в экстренном порядке собрались, чтобы предоставить премьер-министру Кая Каллас (Партия реформ) полномочия на формирование правительства, то в ближайший понедельник правительство должно принести присягу перед Рийгикогу, а во вторник на повестке дня – избрание новые заместители председателя Рийгикогу.