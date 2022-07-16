Председатель Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) сегодня по предложению 22 членов Рийгикогу созвал внеочередное заседание и на вторник.
Рийгикогу соберется во внеочередном порядке также в понедельник и вторник.
Рийгикогу соберется во внеочередном порядке также в понедельник и вторник.
Если в пятницу депутаты Рийгикогу в экстренном порядке собрались, чтобы предоставить премьер-министру Кая Каллас (Партия реформ) полномочия на формирование правительства, то в ближайший понедельник правительство должно принести присягу перед Рийгикогу, а во вторник на повестке дня – избрание новые заместители председателя Рийгикогу.
Внеочередные выборы заместителей председателя вызваны отставкой первого заместителя председателя Рийгикогу Ханно Певкура (Партия реформ), который был назначен министром обороны нового правительства.
Среди прочего, в повестку дня заседания во вторник включено третье чтение 12 законопроектов.
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