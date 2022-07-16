ИНТЕРВЬЮ ⟩ Новый министр труда: половина получателей минималки рассекает на внедорожниках

– Вы сказали утром на Vikerraadio, что предложение стать министром труда и здоровья поступило к вам в четверг утром, но о своей готовности стать министром вы уже заранее сообщили председателю партии. Слухи о том, что вам предложат министерскую должность, ходили уже во вторник вечером , но сначала речь шла о должности министра окружающей среды. Как это на самом деле было?

– До меня эти слухи не доходили, я спросил (Лаури Ляэнеметса - ред.) в среду вечером, как обстоят дела, есть ли незаполненные посты министров, дескать, есть одна область, в которой я мог бы справиться очень легко, и случайным образом утром именно она была свободна.

Для меня вчерашний день (четверг - ред.) был настоящим шоком, и мои близкие узнали об этом впервые.

– Вы долгое время были главой Центрального союза профсоюзов. У вас было чувство выгорания на этой должности и внутреннее желание сменить работу?

– Был момент, когда было и чувство выгорания, но в последнее время дела у профсоюзов начали складываться очень хорошо — в начале июня мы составили список, который удалось согласовать с работодателями и отправить в Рийгикогу, список был настолько длинным, что мы даже сами испугались.