В сегодняшней передаче "Keskpäevatund" ("Полуденный час") на Radio Kuku ее ведущие Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг сосредоточились на новом правительстве и на том, что нас ждет в предстоящие восемь месяцев, оставшиеся до выборов.
KESKPÄEVATUND ⟩ "Министры без парламентского или правительственного опыта - это риск, их просто бросают на мины"
«Если вы посмотрите на язык тела премьер-министра, который трудно скрыть, даже если его слова звучат довольно дипломатично, то язык тела премьер-министра демонстрировал определенное удивление, когда ее спросили, что она думает о новых министрах. Я думаю, что для всей партии неожиданность была очень большой в плане множества новых министров, выскочивших из ниоткуда. Язык тела - самая предательская штука, и он показывает, что элемент неожиданности был довольно большим», — сказал Страндберг.
Он сравнил новых министров с саперами, которые должны выкопать какие-то политические мины в правительстве: если они взорвутся, на их место найдутся новые люди. «Никто ведь не посылает генерала на работы по разминированию. Например, Хелир-Вальдор Сеэдер по-прежнему спокойно сидит на своем месте. Никто не осмеливается принимать решения в рискованных местах», — добавил он.
«Эти новые министры, вылезшие из кустов, — это министр здоровья и труда, министр юстиции, который говорит, что какое-то особое соприкосновение с юридической сферой и не нужно. И министр предпринимательства..., министр окружающей среды и министр культуры. Я не говорю, что с ними сейчас будет весело, потому что вряд ли само это правление будет содердать в себе какое-то веселье, но проблем будет очень много. Мы, вероятно, услышим, как тот или иной министр начнет говорить, что ему нужно время, чтобы освоиться. Но на самом деле времени на обустройство нет. Кризис очень большой, и посылать в правительство людей без опыта работы в правительстве и парламенте — рискованно. И я думаю, мы увидим, как эти риски реализуются», — считает Страндберг.
«Ты сейчас поставил галочки напротив имен министра юстиции Леа Данилсон-Ярг, министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона, министра окружающей среды Мадиса Калласа, министра предпринимательства Кристьяна Ярвана и министра культуры Пирет Хартман. Я бы сказал здесь, что, например, Пирет Хартман была многолетним главой отдела в Министерстве культуры, она была вице-канцлером и знает эту систему лучше, чем министр. А учитывая, что у нас здесь около 40 000 украинских беженцев, с точки зрения Министерства культуры, вице-канцлер по вопросам интеграции — хороший выбор», — возразил Хыбемяги.
«Министр окружающей среды Мадис Каллас долгое время был политиком местного уровня. У него есть опыт управления. Что касается министра юстиции, то он действительно не является человеком из сферы юстиции. Да и предыдущий министр Марис Лаури тоже не была из сферы юстиции. А как Кристьян Ярван, выступающий за отмену пенсионной ступени, справится с ролью министра предпринимательства, это, видимо, жизнь покажет», — продолжил Хыбемяги.
«Я не был бы так пессимистичен, как Марек Страндберг. Новые люди, возможно, на непривычных для нас должностях, могут проделать очень хорошую работу», — добавил Рууссаар.
«В политике все же так: если человек, молчавший по какой-то теме или вообще ничего не говоривший, вдруг появляется на арене, не раскрывая рта и позволяя председателю политической партии говорить за него, это немного смешно. Если нам не известна риторика этих людей в той области, где они сейчас являются министрами, это странно», — настаивал на своем Страндберг.