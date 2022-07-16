KESKPÄEVATUND ⟩ "Министры без парламентского или правительственного опыта - это риск, их просто бросают на мины"

«Если вы посмотрите на язык тела премьер-министра, который трудно скрыть, даже если его слова звучат довольно дипломатично, то язык тела премьер-министра демонстрировал определенное удивление, когда ее спросили, что она думает о новых министрах. Я думаю, что для всей партии неожиданность была очень большой в плане множества новых министров, выскочивших из ниоткуда. Язык тела - самая предательская штука, и он показывает, что элемент неожиданности был довольно большим», — сказал Страндберг.

«Эти новые министры, вылезшие из кустов, — это министр здоровья и труда, министр юстиции, который говорит, что какое-то особое соприкосновение с юридической сферой и не нужно. И министр предпринимательства..., министр окружающей среды и министр культуры. Я не говорю, что с ними сейчас будет весело, потому что вряд ли само это правление будет содердать в себе какое-то веселье, но проблем будет очень много. Мы, вероятно, услышим, как тот или иной министр начнет говорить, что ему нужно время, чтобы освоиться. Но на самом деле времени на обустройство нет. Кризис очень большой, и посылать в правительство людей без опыта работы в правительстве и парламенте — рискованно. И я думаю, мы увидим, как эти риски реализуются», — считает Страндберг.