Украина пригрозила судом банкам-гигантам, торгующим с Россией

Экономический советник президента Украины Олег Устенко обвинил банки JPMorgan Chase, HSBC и Citigroup в военных преступлениях и потребовал разорвать связи с группировками, которые торгуют российской нефтью и продают акции российских энергетических гигантов «Газпром» и «Роснефть», сообщает The Financial Times.
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Министерство юстиции Украины планирует после окончания войны подать на банки в Международный уголовный суд (МУС) и подтвердило, что украинские спецслужбы собирают информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих российские ископаемые виды топлива.
В письмах Устенко банки обвинялись в затягивании войны путем предоставления кредитов компаниям, поставляющим российскую нефть, и обещал, что банкам будет запрещено участвовать в послевоенных усилиях по восстановлению Украины.
«На мой взгляд, они совершают военные преступления, потому что именно таким образом помогают путинскому режиму, а доходы России от нефти и газа идут на финансирование закупки ракет, которые будут использоваться против украинцев», — цитирует Financial Times Устенко.
Хотя Международный уголовный суд не может расследовать или преследовать в судебном порядке правительства или корпорации, он может это делать в отношении отдельных лиц внутри организаций.