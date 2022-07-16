Украина пригрозила судом банкам-гигантам, торгующим с Россией

Министерство юстиции Украины планирует после окончания войны подать на банки в Международный уголовный суд (МУС) и подтвердило, что украинские спецслужбы собирают информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих российские ископаемые виды топлива.

В письмах Устенко банки обвинялись в затягивании войны путем предоставления кредитов компаниям, поставляющим российскую нефть, и обещал, что банкам будет запрещено участвовать в послевоенных усилиях по восстановлению Украины.

«На мой взгляд, они совершают военные преступления, потому что именно таким образом помогают путинскому режиму, а доходы России от нефти и газа идут на финансирование закупки ракет, которые будут использоваться против украинцев», — цитирует Financial Times Устенко.