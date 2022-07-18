Опрос недели ⟩ Нужна ли Эстонии своя атомная электростанция?

НИКИТА УСПЕНСКИЙ, Таллинн

Никита Успенский. Фото: Денис Антонов

Должен быть референдум, и вот как люди решат, так тому и быть

Я думаю, что атомная станция – это очень опасно, и всякое может случиться. Если, например, она взорвется здесь, то нашей стране – все. Просто – все. Сейчас такая обстановка в мире. Тем более она будет строиться в Ида-Вирумаа, а вдруг агрессия или еще что-то. Кто бы мог подумать, а Россия вон как с Украиной поступила. Я не вижу гарантии, что она не может напасть на Нарву. Вы представьте, что будет, если по ней будет произведен удар. Этот удар-то будет по всем нам. Тут нет простого ответа. К таким вопросам нужно подходить с холодной головой и все просчитывать до мельчайших рисков. Решать здесь должно не правительство, а большинство граждан. Должен быть референдум, и вот как люди решат, так тому и быть.

ЕКАТЕРИНА КОВАЛЬЧУК, Маарду

Екатерина Ковальчук. Фото: Денис Антонов

Это ни к чему хорошему не приведет