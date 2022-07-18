Курс на отказ от сланцевого топлива все чаще подталкивает к вопросу: нужна ли Эстонии своя атомная электростанция?
Опрос недели ⟩ Нужна ли Эстонии своя атомная электростанция?
АННА РУТЬ, Таллинн
Если уж накроет, так накроет полностью
Атомную станцию строить не нужно. От этого больше вреда, чем пользы, я думаю. А что, вам не хватило опыта с Чернобылем? Я понимаю – прогресс, искусственный интеллект, сотовые телефоны, но телефонная связь не представляет такую глобальную опасность, как радиация, взрыв реактора, заражение природы. Что там после аварии на Чернобыльской АЭС осталось? Мертвые города, мертвые леса. И тут не в прогрессе современности дело, а в человеческом факторе, в ситуации с военными конфликтами. Грохнет что-то, и как вы это проконтролируете или остановите? Так что это вам не сотовый телефон. Я хочу платить дешевле за электроэнергию, это факт. Но за полезную, не за атомную. Если честно, последствия аварии в Чернобыле были очень плохие, так что тут или сэкономишь, но будешь постоянно жить в страхе, что все это выйдет из-под контроля, или будешь платить больше, но понимать, что ты в гарантированной безопасности. И Эстония – страна маленькая, если уж накроет, так накроет полностью.
МАКСИМ АНДРЕЙКИН, Нарва
Нам давно надо было ее построить
Атомная электростанция – это уже не развитие. Это уже прошлый век, если честно. Нам давно надо было ее построить, и мы бы сейчас не были в таком зависимым положении ни от газа, ни от сланца, который столько выбросов делает. Можно было бы комбинировать энергию, что-то оттуда, что-то оттуда, и цены на энергию были бы приемлемые, как в Германии и Франции. Посмотрите, как в Европе живут те страны, у которых есть атомные электростанции. Сейчас все атомные технологии давно отработаны, все процессы контролируются, таких реакторов старого образца, как в Чернобыле или на Фукусиме, никто не строит. Но ориентироваться надо уже на новые возобновляемые источники, надо искать, изобретать, больше уделять внимание экологии. Человечество давно готово и может уже решать вопросы жизни, не нанося вред окружающей среде. Поэтому я надеюсь, что при строительстве атомной электростанции будут соблюдаться все нормы, которые предъявляются к такому серьезному стратегическому объекту.
НИКИТА УСПЕНСКИЙ, Таллинн
Должен быть референдум, и вот как люди решат, так тому и быть
Я думаю, что атомная станция – это очень опасно, и всякое может случиться. Если, например, она взорвется здесь, то нашей стране – все. Просто – все. Сейчас такая обстановка в мире. Тем более она будет строиться в Ида-Вирумаа, а вдруг агрессия или еще что-то. Кто бы мог подумать, а Россия вон как с Украиной поступила. Я не вижу гарантии, что она не может напасть на Нарву. Вы представьте, что будет, если по ней будет произведен удар. Этот удар-то будет по всем нам. Тут нет простого ответа. К таким вопросам нужно подходить с холодной головой и все просчитывать до мельчайших рисков. Решать здесь должно не правительство, а большинство граждан. Должен быть референдум, и вот как люди решат, так тому и быть.
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЬЧУК, Маарду
Это ни к чему хорошему не приведет
Я боюсь. С одной стороны, не хочется платить такие счета за электричество, с другой, атом очень опасен. Авария может быть из-за этого всего. В Ида-Вирумаа и так экология плохая, а если еще такая станция там будет работать, я думаю, это ни к чему хорошему не приведет. Альтернативных источников полно, давайте будем использовать их. Слышали, гром гремит, а если молния попадет в такую станцию, что будет? Нет, я лично готова оплачивать свою безопасность. Пусть дороже, но без станции.
ТАМАРА ГЕРАСИНА, Таллинн
Лучше пускай ветряные мельницы крутятся
В Эстонии атомная станция нужна конечно, но страшновато. Лучше пускай ветряные мельницы крутятся, солнечные батареи. Все, что от ветра, солнца, воды, – у нас много всего можно в море поставить, пусть накручивают. Они все нам компенсируют без атомной станции. Зачем рисковать? И надо вкладываться в сланцевую энергетику, не понимаю, чего мы ее забыли-то? Вот где надо брать энергию! Там и работа для людей в Ида-Вирумаа, там же негде работать! А тут и места, и деньги будут, и все, ну, как раньше. Всего хватало, электричество стоило копейки, и никаких кризисов не было, а теперь, что ни год, цены растут на все, что ни год, то кризисы какие-то. А все потому, что работали шахты, и был сланец. Конечно, все должно быть без этих выбросов в атмосферу и чисто, это сейчас важнее, чем тогда.
НИКОЛАЙ СИРОТЮК, Таллинн
Это все политика, а не экономика
Атомная станция вредна и опасна для всего живого. Мне кажется, не стоит строить. Надо пересматривать свои отношения с соседними странами, дружить между собой, торговать на взаимовыгодных условиях. Потому что вся эта энергетика – это все политика, а не экономика. Плюс, у нас сланец есть, свое под ногами лежит, а мы будем на свою голову атомную станцию строить у себя под боком. Сланец, но в меру, потому что экология, опять же. Еще лучше – у соседей покупать. Вон, Беларусь построила, энергии полно вокруг. У нас рядом и Финляндия, и Латвия, и Беларусь. Вокруг стоят ветряки, солнечные панели. У России можно покупать! Чего мы отказываемся, зачем нам эти санкции? Надо о себе думать, о своих интересах заботиться, а наши интересы – это в том числе дешевая энергия из России.
ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВА, Таллинн
Можем обойтись и без атомной станции
Конечно, нам атомная станция не нужна. Я в этом не разбираюсь, но очень всего этого боюсь. Мне кажется, что Чернобыль остался Чернобылем, и тут может то же самое случиться. Эстония наша – страна маленькая. Потребляем мы всего мало, вполне можем обойтись и без атомной станции, нам своего топлива хватит. Нам надо сланцы использовать, и этого хватит. Сланец работу людям давать будет, регион от сланцевой промышленности поднимется. А станцию атомную – ну ее. Я против. Не знаю, боюсь я атома. Да и все его боятся. Платить такие счета я не готова, но надо обходиться без атомной, к России надо присоединиться, и тогда все у всех будет хорошо. Россия всем поможет.
АНАТОЛИЙ ЧЕКАНИН, Нарва
Строить маленькую надо и для себя
Да, я считаю атомная энергоустановка – это выход. Атомная энергетика сейчас безопасная, но строить маленькую надо и для себя. Не рисковать. Маленькую установку можно будет прикрыть быстро, и она решит все проблемы у нас. А другие пусть сами, тем более, что затея дорогая. Чего мы за свои деньги будем соседей обслуживать? Сейчас такой мир, где кризисы один за другим появляются, и каждая страна сама за себя стоит. У нас в Евросоюзе все тянут одеяло на себя, а уж от Эстонии мало что зависит. Так что в энергетике в интересах своих надо работать и не забывать о сланце. Когда там атомная построится и какая она будет, еще никому не известно, это годы и годы, а мы тут платим такие счета, что глаза от них на лоб лезут. Пока суть да дело, надо все-таки сланец использовать на полную катушку.
Комментарий автора
На фоне антироссийских санкций и беспрецедентного роста цен на энергоносители весной 2022 года жители Эстонии серьезно пересмотрели свое отношение к возобновляемым источникам энергии. Вместе с тем пока трудно сказать, кто берет верх – противники или сторонники ветряков и солнечных панелей.
Можно выделить две основные группы, в одну из которых входят жители, призывающие вернуться к сланцевому энергопроизводству на полную мощность, в другую – те, кто скорее согласен с планами строительства атомной электростанции на территории республики.
Отмечу, что, независимо от возраста, региона и социального положения, люди крайне недовольны практически неуправляемым ростом цен на электричество, тепло и далее везде. Многие откровенно разочаровались в альтернативных источниках энергии, поскольку открыли для себя их основную специфику – зависимость от природных явлений.
Для меня залогом качественного опроса всегда является высокая осведомленность опрашиваемых, тем более по такой специфической теме, как атомная энергетика. На удивление практически все респонденты проявили себя как люди, очень хорошо владеющие информацией о планах строительства АЭС в Эстонии. При этом некоторые продемонстрировали обстоятельное знакомство с деталями аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Как ни странно, зачастую одни и те же аргументы не помешали жителям республики сделать противоположные выводы относительно необходимости строительства атомной электростанции. Предполагаемая эстонская модульная АЭС четвертого поколения, идею которой продвигает компания Fermi Energia, должна иметь один маленький ядерный реактор мощностью в 300 мегаватт, что в летнее время сможет удовлетворить чуть меньше половины всех потребностей республики. В период пикового потребления энергии Эстония нуждается в 1500 мегаватт, так что, по мнению энергетиков, одним реактором проект, видимо, не ограничится. Модульность позволяет увеличить количество ядерных реакторов до четырех штук.
Лоббисты строительства АЭС в Эстонии год от года говорят о росте общественного интереса к проекту. На фоне этих утверждений Postimees решил выяснить, насколько страна созрела для замены сланцевой энергетики на атомную, представляют ли себе ее жители детали этого перехода, жив ли в людях чернобыльский страх.
Редакция Rus.Postimees просит каждого, кому есть чем поделиться на наших страницах, у кого есть собственная позиция по политическим, социальным, экономическим вопросам, не бояться обращаться к нам. 665 2518, denis.antonov@postimees.ee.