Сб, 16.07.2022
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США: признаков контрабанды оружия поставленного в Украину нет

Interfax-Ukraine / BNS
США: признаков контрабанды оружия поставленного в Украину нет
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HIMARS
HIMARS Фото: Vikipeedia

США не видели никаких признаков контрабанды оружия поставленного в Украину, заявил сегодня высокопоставленный представитель Пентагона.

Мы не видели никаких признаков того, что это оружие ушло куда-либо, кроме как для борьбы с русскими», — сказал чиновник на пресс-конференции.

Он добавил, что признаков попадания оружия в чьи-либо руки, кроме украинских вооруженных сил, нет.

По словам военного чиновника, США отправили в Украину третью партию реактивных систем залпового огня HIMARS, но он не располагает информацией об их использовании.

«Я знаю, что они используют первые восемь, но я не знаю, что они делали с последними четырьмя. Мы отправили их украинцам, но я не знаю, пришли ли они уже», — сказал он.

Он отметил, что системы HIMARS находятся в активной эксплуатации и оказали значительное влияние на происходящее на фронте.

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