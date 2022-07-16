США: признаков контрабанды оружия поставленного в Украину нет

Мы не видели никаких признаков того, что это оружие ушло куда-либо, кроме как для борьбы с русскими», — сказал чиновник на пресс-конференции.

Он добавил, что признаков попадания оружия в чьи-либо руки, кроме украинских вооруженных сил, нет.

По словам военного чиновника, США отправили в Украину третью партию реактивных систем залпового огня HIMARS, но он не располагает информацией об их использовании.

«Я знаю, что они используют первые восемь, но я не знаю, что они делали с последними четырьмя. Мы отправили их украинцам, но я не знаю, пришли ли они уже», — сказал он.