Под занавес позапрошлой рабочей недели пришла долгожданная новость: три крупные парламентские партии договорились и страна вот-вот обретет новое правительство. Партия реформ, партия «Отечество» и соцдемы сумели преодолеть разногласия и договорились, как сообразить на троих.
От редакции: сообразили на троих
Безусловно, политикам и аналитикам еще предстоит изучить точный текст нового коалиционного договора, однако уже сейчас видно, что ближайшие восемь с половиной месяцев в приоритете у страны будут три вопроса: экономический кризис, безопасность и перевод образования на эстонский язык. Социальная сторона – пашня, которую по традиции возделывают социал-демократы, безопасность – область Каи Каллас, в которой она заявила о себе как сильный и целеустремленный лидер, и национально-языковой вопрос – любимая тема отечественников.
Очевидно, что все три направления заслуживают внимания, ими есть кому заниматься, поэтому и какой-никакой результат новая коалиция обязательно покажет. Почему какой-никакой? Вопросы слишком объемные, требующие не только денег, но и времени. Настоящий экономический кризис еще не начался, он лишь подул неприятным ветерком, а население, хоть и жалуется, пока еще имеет накопленный за время пандемии и прежние сытые годы жирок и с ценами так или иначе справляется.
Будущая зима станет серьезным испытанием. И выразится оно не только в нехватке текущего бюджета одной отдельно взятой семьи, но ударит по всем производствам, поскольку электричество, газ и вода, которые необходимы предприятиям, чтобы выпускать то, что можно продать, чтобы заплатить налоги, могут не просто объесть жирок. Все косточки обглодают.
Безопасность в наше небезопасное время – тоже так себе вопрос для блицкрига. Армию нужно модернизировать, инфраструктуру строить, людей обучать, границу доделывать, а союзников, увеличение численности которых выбила в Мадриде старый-новый премьер, необходимо где-то разместить, накормить и занять на время. Пока мы ждем того, ради чего их численность увеличивается.
Ну, и школы... Специалисты говорят, что проблему, которая не решалась в течение 30 лет, невозможно решить за два-три года. Особенно теперь, когда дефицит учителей испытывают не только учебные заведения с русским языком обучения, но и эстонские. Все нужно создавать или же публично признать, что это нам не под силу, мы с этим ничего сделать не можем.
Новому правительству придется очень много, в том числе и потому, что многочисленные кризисы нужно решать на фоне уже стартовавшей предвыборной кампании. И очень хочется, чтобы эти решения не были эмоциональными и пошли на благо. А это уже тост: «Ну, за разум!»
Безусловно, политикам и аналитикам еще предстоит изучить точный текст нового коалиционного договора, однако уже сейчас видно, что ближайшие восемь с половиной месяцев в приоритете у страны будут три вопроса: экономический кризис, безопасность и перевод образования на эстонский язык. Социальная сторона – пашня, которую по традиции возделывают социал-демократы, безопасность – область Каи Каллас, в которой она заявила о себе как сильный и целеустремленный лидер, и национально-языковой вопрос – любимая тема отечественников.
Очевидно, что все три направления заслуживают внимания, ими есть кому заниматься, поэтому и какой-никакой результат новая коалиция обязательно покажет. Почему какой-никакой? Вопросы слишком объемные, требующие не только денег, но и времени. Настоящий экономический кризис еще не начался, он лишь подул неприятным ветерком, а население, хоть и жалуется, пока еще имеет накопленный за время пандемии и прежние сытые годы жирок и с ценами так или иначе справляется.
Будущая зима станет серьезным испытанием. И выразится оно не только в нехватке текущего бюджета одной отдельно взятой семьи, но ударит по всем производствам, поскольку электричество, газ и вода, которые необходимы предприятиям, чтобы выпускать то, что можно продать, чтобы заплатить налоги, могут не просто объесть жирок. Все косточки обглодают.
Безопасность в наше небезопасное время – тоже так себе вопрос для блицкрига. Армию нужно модернизировать, инфраструктуру строить, людей обучать, границу доделывать, а союзников, увеличение численности которых выбила в Мадриде старый-новый премьер, необходимо где-то разместить, накормить и занять на время. Пока мы ждем того, ради чего их численность увеличивается.
Ну, и школы... Специалисты говорят, что проблему, которая не решалась в течение 30 лет, невозможно решить за два-три года. Особенно теперь, когда дефицит учителей испытывают не только учебные заведения с русским языком обучения, но и эстонские. Все нужно создавать или же публично признать, что это нам не под силу, мы с этим ничего сделать не можем.
Новому правительству придется очень много, в том числе и потому, что многочисленные кризисы нужно решать на фоне уже стартовавшей предвыборной кампании. И очень хочется, чтобы эти решения не были эмоциональными и пошли на благо. А это уже тост: «Ну, за разум!»