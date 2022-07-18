От редакции: сообразили на троих

Ну, и школы... Специалисты говорят, что проблему, которая не решалась в течение 30 лет, невозможно решить за два-три года. Особенно теперь, когда дефицит учителей испытывают не только учебные заведения с русским языком обучения, но и эстонские. Все нужно создавать или же публично признать, что это нам не под силу, мы с этим ничего сделать не можем.

Новому правительству придется очень много, в том числе и потому, что многочисленные кризисы нужно решать на фоне уже стартовавшей предвыборной кампании. И очень хочется, чтобы эти решения не были эмоциональными и пошли на благо. А это уже тост: «Ну, за разум!»

Безусловно, политикам и аналитикам еще предстоит изучить точный текст нового коалиционного договора, однако уже сейчас видно, что ближайшие восемь с половиной месяцев в приоритете у страны будут три вопроса: экономический кризис, безопасность и перевод образования на эстонский язык. Социальная сторона – пашня, которую по традиции возделывают социал-демократы, безопасность – область Каи Каллас, в которой она заявила о себе как сильный и целеустремленный лидер, и национально-языковой вопрос – любимая тема отечественников.