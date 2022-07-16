Новый министр предпринимательства: для бизнесменов лучше, если государство оставит их в покое

Ярван сказал, что Эстония известна своими электронными решениями, и их следует больше связывать с нашими компаниями. «Бизнес-среда и налоговая среда в Эстонии хорошие — мы, конечно, работаем над их дальнейшим улучшением и представлением миру», — отметил Ярван, по словам которого, одной из острых проблем является высокая инфляция, цены на энергоносители и топливо и давление на зарплаты.