По словам будущего министра предпринимательства и инфотехнологий Кристьяна Ярвана, как правило, действует принцип, согласно которому предпринимателям лучше, если государство оставит их в покое, но есть и несколько проблемных областей, на которые Ярван постарается обратить внимание, находясь у власти, пишет Äripäev.
Новый министр предпринимательства: для бизнесменов лучше, если государство оставит их в покое
Новый министр предпринимательства: для бизнесменов лучше, если государство оставит их в покое
Ярван сказал, что Эстония известна своими электронными решениями, и их следует больше связывать с нашими компаниями. «Бизнес-среда и налоговая среда в Эстонии хорошие — мы, конечно, работаем над их дальнейшим улучшением и представлением миру», — отметил Ярван, по словам которого, одной из острых проблем является высокая инфляция, цены на энергоносители и топливо и давление на зарплаты.
Ярван, который станет новым министром от партии "Отечество", сказал, что первой его задачей станет реформу рынка электроэнергии, цель которой – создать возможность для бытовых потребителей покупать электроэнергию как универсальную услугу.
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