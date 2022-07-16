Сб, 16.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Новый министр предпринимательства: для бизнесменов лучше, если государство оставит их в покое

rus.postimees.ee
Новый министр предпринимательства: для бизнесменов лучше, если государство оставит их в покое
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Kristjan Järvan FOTO: Tairo Lutter
Kristjan Järvan FOTO: Tairo Lutter Фото: Tairo Lutter

По словам будущего министра предпринимательства и инфотехнологий Кристьяна Ярвана, как правило, действует принцип, согласно которому предпринимателям лучше, если государство оставит их в покое, но есть и несколько проблемных областей, на которые Ярван постарается обратить внимание, находясь у власти, пишет Äripäev.

Ярван сказал, что Эстония известна своими электронными решениями, и их следует больше связывать с нашими компаниями. «Бизнес-среда и налоговая среда в Эстонии хорошие — мы, конечно, работаем над их дальнейшим улучшением и представлением миру», — отметил Ярван, по словам которого, одной из острых проблем является высокая инфляция, цены на энергоносители и топливо и давление на зарплаты.

Ярван, который станет новым министром от партии "Отечество", сказал, что первой его задачей станет реформу рынка электроэнергии, цель которой – создать возможность для бытовых потребителей покупать электроэнергию как универсальную услугу.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

Ключевые слова
Наверх