Райво Варе ⟩ Тревоги России после саммитов Запада

Однако доходы России от экспорта нефти и газа, которые все еще велики и даже увеличились в последнее время благодаря росту цен, позволяют ей финансировать войну в Украине. Даже в таком виде, когда вторжение оборачивается войной на истощение и может, по мнению хозяина Кремля, продолжаться еще долго. Недаром президент Зеленский в своих выступлениях на всех европейских саммитах просил своих партнеров помочь закончить войну к зиме. На этом фоне, помимо истощения собственной экономики Украины, падение которой в этом году в Киеве прогнозируется не менее чем на 45 процентов, есть и четкое понимание того, что Россия намерена не только закрепиться на завоеванных территориях, но и продолжить войну с новой силой после оперативной паузы вследствие возможного перемирия.