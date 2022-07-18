Райво Варе ⟩ Тревоги России после саммитов Запада

Результативно как никогда
Можно было ожидать, что России точно не понравится предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Но пока, во всяком случае внешне, сохраняется маска относительного равнодушия, если судить по реплике Путина, что раз ЕС не военная организация, то не так уж это и важно.
Саммиты в ЕС продолжались от Иванова дня до начала июля. Важным результатом переговоров «Большой семерки» стало обещание дальнейшей поддержки Украины в гуманитарной, военно-технической, экономической и дипломатической сферах, сколько потребуют обстоятельства. Не менее значима идея установления потолка цен для нефти и, по возможности, газа, купленных в России. Последнее было бы беспрецедентной попыткой создания картеля покупателей, который бы в разных форматах противостоял не одной стране, а по существу более широкой кооперации стран, в основном с авторитарным бэкграундом, каковые входят в ОПЕК+.
Более того, это позволило бы убить сразу двух зайцев. В первую очередь, сократить доходы России, являющейся крупным производителем энергоносителей, используемых для финансирования войны. Одновременно это позволило бы подавить рост мировой инфляции, так как в значительной степени она и обусловлена ростом цен на энергоносители. Однако для этого потребовалось бы создание достаточно широкой «коалиции потребителей», по меньшей мере, из числа наиболее крупных покупателей этих товаров, что является весьма сложной задачей. Особенно если учесть, что крупнейшие альтернативные покупатели – это страны со своими геополитическими интересами, такие как Китай и Индия. И повлиять на них страны демократического альянса могут в довольно ограниченных пределах.