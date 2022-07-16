У любых вооруженных сил есть два состояния - либо они воюют, либо они готовятся к войне. "Поэтому мы подходим к этому [военному конфликту] действительно с холодной головой, поскольку постоянно бояться - неправильно. Это, в принципе, уже является одним из видов воздействия на население, на личный состав вооруженных сил, когда пытаются запугать, создать какое-то впечатление, что завтра "вам на голову упадет ядерная бомба, а давайте-ка вы лучше убежите из своей страны, оставите ее без защиты", - такое мнение в эфире "Кто вам платит?" высказал советник по прессе Генерального штаба Сил обороны Эстонии Артур Захаров.
ВИДЕО ⟩ Военная служба в Эстонии: об интеграции, дедовщине и пустой границе c Россией
В ходе дискуссионной передачи портала RUS.TVNET латвийский ведущий обсудил с экспертом из Эстонии боевую готовность вооруженных сил страны и отношение населения к обязательной военной службе.
"Нам не нужны ниндзя, нам нужны люди"
По словам Артура Захарова, в Эстонии общественный консенсус заключается в том, что именно призывная служба и резервная армия наилучшим образом отвечают вопросам обеспечения государственной безопасности. "Да, действительно, мы с самого начала после того, как восстановили независимость, пошли по этому пути. То есть мы опираемся на вооруженный резерв, на подготовленных людей. И у нас есть еще становой хребет - это кадровые военные, которые готовы принимать резервистов, то есть достаточно подготовленных людей, периодически проходящих переподготовку. Мы регулярно проводим мобилизационные учения и прочие учения. И очень редко кто на самом деле в мире чем-то подобным занимается. В частности, допустим, в этом году мы провели большие учения, которые назывались у нас "Еж-2022", и в них принимало участие 16 000 человек", - пояснил советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии. Эстония - единственная из стран Балтии после восстановления независимости не отменяла обязательный военный призыв. Сейчас страна его увеличивает и планирует вскоре выйти на показатели подготовки - 4000 срочников в год.
Бытует мнение, что момент эффективности призывников крайне короткий. "Это очень распространенный миф и заблуждение, - отвечает на это Захаров. - Потому что, смотрите, может быть, контрактная армия, но очень слабо подготовленная. Наша система заточена на то, что мы подготавливаем в течение срока службы - восемь и 11 месяцев - готовых специалистов и отправляем в резерв на самом деле подразделение. То есть какой-то батальон, к примеру, и в случае необходимости - допустим, у нас какие-нибудь сборы - мы поднимаем личный состав этого батальона. Встречаются плюс-минус знакомые люди. Плюс у нас есть понятие горячего резерва, то есть то время, когда не так много времени прошло с окончания службы, люди помнят, и даже если они что-то забывают, то эти навыки очень быстро вспоминаются.
Да, разумеется, человек, который ежедневно оттачивает свои навыки, будет эффективнее, но нам не нужны ниндзя, нам нужны люди - определенное количество личного состава, которое сможет справляться со своими обязанностями достаточно хорошо.
И я могу сказать так, что наши срочники и наши резервисты, на мой взгляд, показывают себя большими молодцами. Мы доверяем им достаточно сложную технику. Сейчас у нас обучаются срочники на самоходных артиллерийских установках К-9. В других армиях зачастую на таких сложных системах служат кадровые военные, а мы доверяем срочникам. Вопрос в том, сколько ты доверяешь своим гражданам ответственности. Мы не рассчитываем на то, что наши солдаты просто должны что-то тупо заучивать, у них должно быть понимание своей профессии".
В чем заключается задача вооруженных сил Эстонии, принимая во внимание обостренную геополитическую ситуацию в регионе? В первую очередь - предугадать момент возможного нападения. "И на самом деле современные средства технической разведки позволяют это сделать.
Мы видим на примере Украины - требуется логистика и так далее. Невозможно вторгнуться в другую страну просто так - по щелчку пальцев.
Вторая вещь - это поднимается, собственно, в случае необходимости личный состав. И речь идет не о том, чтобы "сначала потерять территорию, а потом ее отбивать силами НАТО", а о том, чтобы предотвратить сам сценарий, потому что мы не хотим войны, нам не нужна она".
Говоря о вероятности российского вторжения прямо сейчас, по словам Захарова, такой сценарий рассматривается как околонулевой: "Нет никакой прямой военной угрозы. Почему? Потому что у нас по ту сторону границы пусто, там почти ничего нет. Российские воинские части поблизости с эстонскими границами никогда не были настолько пусты, потому что российские вооруженные силы сейчас целиком и полностью заняты в Украине. Они понесли ощутимые потери, для того, чтобы восстановить этот потенциал, потребуется время. Если они завтра закончат боевые действия, вернутся в свои части и займутся заново восстановлением своего потенциала, где-то уйдет как минимум год-полтора".
Тем не менее это не означает, что такой угрозы нет, может произойти какое-то недоразумение, пакость и прочее, поэтому к этому нужно быть готовым, и нельзя к этому относиться легкомысленно, добавил эксперт.
"Тотальная оборона" Эстонии. Об участии в обороне каждого гражданина
Помимо призывников и резервистов Захаров указал на наличие в Эстонии "второго слоя" защиты, то есть территориальной обороны. "В принципе, наша государственная оборона Кайтселийт в переводе с эстонского звучит как "тотальная оборона". У нас, по сути, каждый гражданин так или иначе участвует в обороне. То есть лишь маленькая часть этих людей должна стоять в поле с оружием в руках, но спасатели, полицейские, волонтеры предприятия - мы опираемся на вклад каждого гражданина. (...) Недавно мы приняли решение, что увеличим силы территориальной обороны вдвое, доведя штатное расписание до 20 000 человек. То есть, таким образом, у нас штат военного времени - 36 000 человек, и плюс мы рассчитываем на помощь союзников".
По словам Захарова, на данный момент в Союзе обороны (Кайтселийт) около 27 000 добровольцев, 10 000 из которых могут занимать позиции с оружием. Именно их число хотят увеличить вдвое за счет подготовленных резервистов не из горячего резерва: "Мы сейчас будем проводить дополнительное переобучение этих людей. И в течение двух лет мы собираемся укомплектовать условно дополнительное подразделение, задача которого будет заключаться исключительно в территориальной обороне. То есть они разгружают и высвобождают руки маневренным подразделениям, которые оснащены тяжелым вооружением, БМП, танками, самоходными артиллерийскими установками, артиллерией и так далее".
Об интеграции и дедовщине в эстонской армии
Как в эстонской армии обстоят дела с теми, для кого родной язык русский? Захаров говорит, что вооруженным силам важен каждый человек. "Такие люди есть, их около 20%. Как правило, они являются продуктом нашей системы образования. Что мы делаем в этом случае? Как эти ребята приходят, сразу идут на курсы эстонского языка. И практика показывает, что люди, которые вообще ничего не знали, по-эстонски говорили только "Здравствуйте", "До свидания", под конец начинают понимать и общаться.
Я бы отметил еще одну вещь. Опять-таки русскоязычное население сосредоточено компактно в определенных регионах, и эстонцы так же - они зачастую, знаете, как два параллельных мира, не соприкасаются.
И в армии бывает действительно забавно, что русскоязычные и эстонцы впервые друг друга видят и впервые друг с другом взаимодействуют по-серьезному, как в школе, как в классе.
И они получают вообще первое впечатление и соприкосновение с государством. То есть это не наша функция вообще. Наша функция - быть готовыми защищать с оружием в руках нашу страну. Но тем не менее я бы сказал, что Силы обороны показывают неплохие результаты на интеграционном поприще".
Ответил эксперт и на вопросы о проблеме неуставных отношений, или проще говоря - дедовщине в эстонской армии.
"Нет предпосылок для дедовщины, у нас не двухлетняя служба, где есть вот эти старички, молодняк и так далее. Ребята все приходят плюс-минус на одинаковых условиях.
Плюс, несмотря на то, что у нас призывная служба, больше половины приходят добровольно. И мы настаиваем на том, и говорим людям - слушайте, это вам нужно, это ваше образование, это ваши навыки. А сейчас, условно говоря, в части можно после шести выйти в город. Нет никаких карантинов, можно сидеть в свободное время в телефоне и так далее. Условно говоря, это граждане, которые, как и на гражданке, являются соседями. И, разумеется, могут появляться какие-то неуставные отношения, которые пресекаются на корню, потому что нам это не нужно. Нам нужна здоровая атмосфера в коллективе".
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