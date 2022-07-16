ВИДЕО ⟩ Военная служба в Эстонии: об интеграции, дедовщине и пустой границе c Россией

В ходе дискуссионной передачи портала RUS.TVNET латвийский ведущий обсудил с экспертом из Эстонии боевую готовность вооруженных сил страны и отношение населения к обязательной военной службе.

"Нам не нужны ниндзя, нам нужны люди"

По словам Артура Захарова, в Эстонии общественный консенсус заключается в том, что именно призывная служба и резервная армия наилучшим образом отвечают вопросам обеспечения государственной безопасности. "Да, действительно, мы с самого начала после того, как восстановили независимость, пошли по этому пути. То есть мы опираемся на вооруженный резерв, на подготовленных людей. И у нас есть еще становой хребет - это кадровые военные, которые готовы принимать резервистов, то есть достаточно подготовленных людей, периодически проходящих переподготовку. Мы регулярно проводим мобилизационные учения и прочие учения. И очень редко кто на самом деле в мире чем-то подобным занимается. В частности, допустим, в этом году мы провели большие учения, которые назывались у нас "Еж-2022", и в них принимало участие 16 000 человек", - пояснил советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии. Эстония - единственная из стран Балтии после восстановления независимости не отменяла обязательный военный призыв. Сейчас страна его увеличивает и планирует вскоре выйти на показатели подготовки - 4000 срочников в год.