На этой неделе биржевая цена на электроэнергию в Эстонии - самая высокая в истории

В воскресенье среднесуточная цена в эстонской ценовой зоне на бирже электроэнергии Nord Pool составляет 142 евро за мегаватт-час, что является самым низким показателем на этой неделе, при этом самые дешевые часы в воскресенье - с 4 до 7 утра и с 14 до 16 часов, когда цена не поднимется выше 120 евро за мегаватт-час.

Самая дорогая электроэнергия - с 10 до 11 часов вечера в воскресенье, когда цена за мегаватт-час составит 178 евро.

На этой неделе цена на электроэнергию была чрезвычайно высокой, в понедельник средняя дневная цена составляла 415,65 евро, что является самой высокой ценой в день в этом году. Ранее цена была такой высокой в ​​декабре прошлого года.