Сб, 16.07.2022
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На этой неделе биржевая цена на электроэнергию в Эстонии - самая высокая в истории

rus.postimees.ee
На этой неделе биржевая цена на электроэнергию в Эстонии - самая высокая в истории
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

На этой неделе средняя биржевая цена электроэнергии в Эстонии составляет 300 евро, что является самой высокой ценой в истории, пишет ERR, уточняя, что примерно такая же цена на электроэнергию на этой неделе наблюдается в Литве, Латвии и Финляндии.

В воскресенье среднесуточная цена в эстонской ценовой зоне на бирже электроэнергии Nord Pool составляет 142 евро за мегаватт-час, что является самым низким показателем на этой неделе, при этом самые дешевые часы в воскресенье - с 4 до 7 утра и с 14 до 16 часов, когда цена не поднимется выше 120 евро за мегаватт-час.

Самая дорогая электроэнергия - с 10 до 11 часов вечера в воскресенье, когда цена за мегаватт-час составит 178 евро.

На этой неделе цена на электроэнергию была чрезвычайно высокой, в понедельник средняя дневная цена составляла 415,65 евро, что является самой высокой ценой в день в этом году. Ранее цена была такой высокой в ​​декабре прошлого года.

В остальные дни электричество тоже стоило очень дорого, в основном более 300 евро за мегаватт-час.

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