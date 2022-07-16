Пока одна часть зрителей наблюдает за быстрыми машинами со стороны трассы, а другая наблюдает из дома в прямом эфире, молодые волонтеры занимаются своим делом и у них другие заботы. Исконный фанат ралли знает, чего ожидать от такого спортивного мероприятия, чего нельзя сказать о волонтерах.
Волонтерам Rally Estonia выдали на целый рабочий день один бутерброд
В конце спецучастка Neeruti 1 продавцы билетов заняли место на краю багажника одной из машин, потому что не было необходимости так часто спрашивать у людей билеты. К счастью, у них есть такие передышки в течение дня, но все же нельзя сказать, что сердце полностью удовлетворено.
«С общепитом дела обстоят сложнее, например, на сегодняшний почти 12-часовой рабочий день нам дали только один бутерброд. Но на самом деле это не продлится до вечера», — пояснила Марта-Паула Тийдемяэ. Одна из проблем с более плотной организацией питания заключается в месте, которое не так быстро и легко доступно в течение дня. Она добавила, что воскресенье так делать не будет, и придется хоть самой взять еды собой.
Однако, по словам продавцов билетов, публика на ралли стала счастливее, настроение приподнятое, люди в целом вежливые. Единственное, на что жалуются волонтеры и зрители во многих спецучастках, — это мобильная сеть. Чего нет, того нет.