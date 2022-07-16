В Испании за неделю от последствий жары скончались 360 человек

"Согласно статистическим данным, собранным в период с 10 по 15 июля, вследствие высоких температур, которые отмечаются в Испании в последнюю неделю, скончались 360 человек, при этом пик смертности - 123 человека - пришелся на пятницу", - сообщает в субботу РТВЕ.

Между тем, метеорологическая служба Испании информирует, что в субботу в континентальной части Испании столбик термометра не опустится ниже 28 градусов Цельсия, а местами достигнет 45 градусов. Максимальный (красный) уровень погодной опасности из-за жары испанские метеорологи объявили в субботу в автономных сообществах Кантабрия, Наварра, Риоха, а также в городах Бадахос и Сарагоса.