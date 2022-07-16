Авария водопровода нарушила движение на Палдиском шоссе

Для движения в направлении Мустамяэ и Ыйсмяэ открыты все полосы движения.

Аварийные работы будут завершены при первой же возможности, обещает Tallinna Vesi. Тем не менее, ожидается, что ограничения движения в связи с восстановительными работами останутся в силе до понедельника.