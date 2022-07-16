На Палдиски мнт 61 в Таллинне проводятся работы по ликвидации аварии трубопровода, из-за чего в направления центра города для автомобильного движения открыта только одна из полос движения.
Авария водопровода нарушила движение на Палдиском шоссе
Авария водопровода нарушила движение на Палдиском шоссе
Для движения в направлении Мустамяэ и Ыйсмяэ открыты все полосы движения.
Аварийные работы будут завершены при первой же возможности, обещает Tallinna Vesi. Тем не менее, ожидается, что ограничения движения в связи с восстановительными работами останутся в силе до понедельника.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следить за временными дорожными знаками и выбирать альтернативный маршрут.
Компания приносит извинения за неудобства.
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