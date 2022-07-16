Сб, 16.07.2022
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Авария водопровода нарушила движение на Палдиском шоссе

rus.postimees.ee
Авария водопровода нарушила движение на Палдиском шоссе
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Veeavarii
Veeavarii Фото: Madis Veltman

На Палдиски мнт 61 в Таллинне проводятся работы по ликвидации аварии трубопровода, из-за чего в направления центра города для автомобильного движения открыта только одна из полос движения.

Для движения в направлении Мустамяэ и Ыйсмяэ открыты все полосы движения.

Аварийные работы будут завершены при первой же возможности, обещает Tallinna Vesi. Тем не менее, ожидается, что ограничения движения в связи с восстановительными работами останутся в силе до понедельника.

Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следить за временными дорожными знаками и выбирать альтернативный маршрут.

Компания приносит извинения за неудобства.

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