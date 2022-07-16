Сегодня в Эстонии строительство больниц, школ и прочих объектов находится под угрозой срыва – подрядчики должны ухитриться справиться с ростом себестоимостью строительства, а заодно соблюсти сроки и протоколы финансирования, в противном случае им грозит требование возврата субсидий, пишет DV.ee со ссылкой на Äripäev.
Господряды на строительство под угрозой: могут потребовать возврата субсидий
Господряды на строительство под угрозой: могут потребовать возврата субсидий
Многие предприятия, выигравшие строительные тендеры, уже столкнулись с проблемой удорожания работ на общую сумму в 200 млн евро, но есть и другая проблема: как завершить заказанные государством объекты без нарушения сложных правил европейского финансирования. Если проекты не будут завершены к концу будущего года, неиспользованные субсидии придется вернуть и затем найти новые средства для строительства.
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