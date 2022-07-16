Господряды на строительство под угрозой: могут потребовать возврата субсидий

Многие предприятия, выигравшие строительные тендеры, уже столкнулись с проблемой удорожания работ на общую сумму в 200 млн евро, но есть и другая проблема: как завершить заказанные государством объекты без нарушения сложных правил европейского финансирования. Если проекты не будут завершены к концу будущего года, неиспользованные субсидии придется вернуть и затем найти новые средства для строительства.