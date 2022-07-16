Изнывающая от летней жары Европа уже сейчас боится беспрецедентно тяжелой зимы, поскольку и война на Украине и начавшийся из-за нее энергетический кризис продолжаются. Проблемы не обошли стороной и Финляндию, мало зависящую от российского газа.
Европейский энергокризис может означать для Финляндии сложнейшую зиму в истории
Поток энергоносителей из России в Европу значительно сократился как из-за санкций Евросоюза, так и из-за контрмер России. Энергетический кризис станет еще более серьезным, если подача энергии зимой полностью прекратится. Это может привести к регулированию потребления электроэнергии и отключению электроэнергии по всей Европе.
В Германии, где, по данным Financial Times, в числе прочего ограничены подогрев бассейнов и использование горячей воды, уже понимают, что может ждать впереди.
«Да, кажется, впереди будет исключительная зима. Ситуация действительно исключительная», — сказал инфоагентству STT генеральный директор финской сетевой компании Fingrid Туомас Раухала.
Последствия энергетического кризиса распространяются на все европейские страны, и хотя Финляндия не так сильно зависит от российского природного газа, как Германия и Италия, она также подвержена риску через рынок, говорит Юха Фальстен из энергетического отдела Государственного центра кризисного снабжения.
«Да, именно так и бывает, когда чего-то остро не хватает, все взоры обращаются на другое сырье и цены на всё растут».
Предстоящей зимой в Финляндии также можно будет регулировать потребление электроэнергии. Fingrid использует трехуровневую шкалу при приближении к дефициту электроэнергии в стране - на третьем пороге реального дефицита электроэнергии принудительно снижается потребление вплоть до отключения электроэнергии на срок до двух часов.
«Начнем с того, что отключение — это все-таки крайняя мера, на практике до этого есть и другие меры», — говорит Раухала. По словам Фальстена, такой дефицит мощности зимой возможен, но зависит от многих факторов.
«Регулирование — лучший способ предотвратить коллапс всей основной сети в случае возникновения такой ситуации, но, на мой взгляд, до этого еще далеко. Несколько вещей должны пойти не так, какая-то одна из них не является причиной», — говорит Фальстен.
Одним из важных факторов электроснабжения является ядерный реактор Olkiluoto 3. Министр экономики Мика Линтиля заявил на этой неделе, что реактор начнет производить электроэнергию на полную мощность в сентябре, что значительно снизит дефицит электроэнергии в зимние месяцы.
Для Европы эта ситуация считается худшим энергетическим кризисом со времен нефтяного кризиса 1970-х годов.
«В краткосрочной перспективе кажется, что у Европы больше проблем из-за зависимости, к которой привела политика Германии. Многие другие страны пошли по немецкому пути, и теперь нам приходится за это платить», — говорит профессор Хельсинкского университета Вели-Пекка Тынккинен.
Однако, по мнению исследователя, очевидно, что в долгосрочной перспективе наибольший ущерб понесет Россия, поскольку мир вокруг нее меняется.
«Понятно, что в долгосрочной перспективе Россия останется в проигрыше. В ситуации, когда все в мире пытаются избавиться от ископаемого топлива, Россия загоняет себя в угол. Это последний прорыв в мире ископаемого топлива с точки зрения России.Через 10, 15 или 20 лет Россия будет значительно беднее».