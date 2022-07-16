Европейский энергокризис может означать для Финляндии сложнейшую зиму в истории

Поток энергоносителей из России в Европу значительно сократился как из-за санкций Евросоюза, так и из-за контрмер России. Энергетический кризис станет еще более серьезным, если подача энергии зимой полностью прекратится. Это может привести к регулированию потребления электроэнергии и отключению электроэнергии по всей Европе.

В Германии, где, по данным Financial Times, в числе прочего ограничены подогрев бассейнов и использование горячей воды, уже понимают, что может ждать впереди.

«Да, кажется, впереди будет исключительная зима. Ситуация действительно исключительная», — сказал инфоагентству STT генеральный директор финской сетевой компании Fingrid Туомас Раухала.

Последствия энергетического кризиса распространяются на все европейские страны, и хотя Финляндия не так сильно зависит от российского природного газа, как Германия и Италия, она также подвержена риску через рынок, говорит Юха Фальстен из энергетического отдела Государственного центра кризисного снабжения.

«Да, именно так и бывает, когда чего-то остро не хватает, все взоры обращаются на другое сырье и цены на всё растут».

Предстоящей зимой в Финляндии также можно будет регулировать потребление электроэнергии. Fingrid использует трехуровневую шкалу при приближении к дефициту электроэнергии в стране - на третьем пороге реального дефицита электроэнергии принудительно снижается потребление вплоть до отключения электроэнергии на срок до двух часов.