ВИДЕО ⟩ Семья лишилась всей бытовой техники из-за сбоя в электросети

На хуторе Нугизе в деревне Сипельга волости Пейпсияэре живет семья Кивиранд. Недавно они купили это хозяйство и управляют там туристической фермой. Они знают, что, живя в сельской местности, приходится сталкиваться с различными проблемами, но и в самых кошмарных снах они не могли предвидеть, что однажды вся электроника будет уничтожена за считанные секунды.

«Мой муж смотрел ралли по телевизору, и вдруг телевизор начал дымиться. Он быстро снял это на видео и тут же отключил все электричество в доме», — описала неприятное происшествие хозяйка хутора Ксения Кивиранд.

Что именно случилось, Ксения не знает. «Как всегда, когда аварии случаются в выходные дни, многого не узнаешь, аварийный телефон Elektrilevi не смог сообщить мне причину аварии», — сказала она.

Сегодня в волости Пейпсияэре из-за дождя и порывов ветра произошли перебои с электричеством, сообщила Tartu Postimees представитель Elektrilevi Рети Меэма сегодня вечером около половины девятого. Больше она ничего не добавила.

Семья Кивиранд также подала в Elektrilevi претензию о возмещении ущерба, но неизвестно, когда придет ответ, поскольку на сайте компании указано, что претензия может рассматриваться до двенадцати дней.

«К счастью, у меня есть возможность приобрести новую технику, необходимую для жизни, за собственные деньги, но если такой возможности нет, прожить без холодильника и другой бытовой техники двенадцать дней было бы очень сложно», — сказала Ксения Кивиранд.

«Я в полном шоке и каждый раз, когда смотрю это видео, я благодарна, что мы все выжили», — добавила она. По ее словам, ситуацию во многом могло спасти то, что ее муж заменил все электрические провода при покупке хутора.