Новая коалиция обещает увеличить финансирование вузов

Государство выделит вузам еще 10 миллионов евро в этом году и дальше будет ежегодно увеличивать расходы на высшее образование на 15%. В сумме, по подсчетам университетов, в течение четырех лет для этого понадобится 300 миллионов.

Но всех проблем эти деньги не решат: по словам ректора ТТУ Тийта Ланда, выделенных в этом году средств хватит, чтобы удержаться на плаву и покрыть текущие расходы: какие траты принесет зима, пока не знает никто.