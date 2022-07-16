В новом коалиционном соглашении политики пообещали увеличить финансирование высших учебных заведений, пишет Rus.ERR, напоминая, что эстонские университеты и академии уже долгое время говорили о катастрофической нехватке средств и отказывались заключать с государством новые административные договоры, и вот теперь велика вероятность, что это будет сделано до конца года.
Новая коалиция обещает увеличить финансирование вузов
Новая коалиция обещает увеличить финансирование вузов
Государство выделит вузам еще 10 миллионов евро в этом году и дальше будет ежегодно увеличивать расходы на высшее образование на 15%. В сумме, по подсчетам университетов, в течение четырех лет для этого понадобится 300 миллионов.
Но всех проблем эти деньги не решат: по словам ректора ТТУ Тийта Ланда, выделенных в этом году средств хватит, чтобы удержаться на плаву и покрыть текущие расходы: какие траты принесет зима, пока не знает никто.
Тем не менее решение коалиции означает, что, скорее всего, в ближайшие месяцы университеты все-таки заключат новые административные договоры с государством.