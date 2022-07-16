ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зрители ралли в Отепя наслаждаются зрелищными гонками и тушеной капустой

Работники продовольственных палаток в течение работали практиески без перерывов. «Вчера было полегче, а сегодня - сумасшедший дом. Самое популярное блюдо – тушеная кислая капуста, некоторые только ее и берут. А гамбургеры уже давно закончились», — объяснил работник одной из точек общепита, которому помогали еще около десяти сотрудников. Завтра их ждет еще более напряженный день, так как они отправятся на озера Лейго, где пройдет финальный тестовый заезд.