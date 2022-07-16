На тестовых заездах в Отепя вечером третьего дня ралли атмосфера была подходящей для большого спортивного мероприятия - болельщики были в хорошем настроении, но у работников общепита было полно работы.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зрители ралли в Отепя наслаждаются зрелищными гонками и тушеной капустой
Зрители ралли в Отепя наслаждаются зрелищными гонками и тушеной капустой
В ассортимент еды зрителей ралли вошли привычные картофель фри и колбаса-гриль, а также квашеная капуста, различные сорта мяса, пицца и мороженое. Разумеется, популярными оказались и различные напитки, делающие мероприятие более оживленным.
Работники продовольственных палаток в течение работали практиески без перерывов. «Вчера было полегче, а сегодня - сумасшедший дом. Самое популярное блюдо – тушеная кислая капуста, некоторые только ее и берут. А гамбургеры уже давно закончились», — объяснил работник одной из точек общепита, которому помогали еще около десяти сотрудников. Завтра их ждет еще более напряженный день, так как они отправятся на озера Лейго, где пройдет финальный тестовый заезд.